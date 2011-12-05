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Dünya

Savaştan kalan silahlar 42 bin kişiyi öldürdü

Vietnam Savaşı'ndan geriye kalan bomba, mayın ve diğer patlayıcılaran, savaşın sona erdiği 1975 yılından bu yana 42 bin kişi öldü

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, Vietnam Savaşı'ndan geriye kalan bomba, mayın ve diğer patlayıcıların, savaşın sona erdiği 1975 yılından bu yana 42 bin kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. 


Başbakan Nguyen Tan Dung, başkent Hanoi'de kara mayınlarının temizlenmesi konusunda faaliyet gösteren bağışçı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Vietnam Savaşı'ndan geriye kalan silahların kazara patlaması sonucu 62 bin kişinin de yaralandığını söyledi. 


ABD'nin Hanoi Büyükelçisi David Shear ise ülkesinin ''bu acı verici mirasla'' başa çıkabilmesine yardımcı olmak için Vietnam'a 62 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirtti. 



1 Kasım 1955'te başlayan ve 30 Nisan 1975'te Saygon'un düşmesiyle sona eren savaşın ardından Vietnam, bir silah çöplüğü haline gelmişti.  


ABD Vietnam Gazileri Fonu, ülke genelinde hala 350 bin ton mayın ve patlayıcının temizlenmeyi beklediğini açıkladı.


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