Savaştan kaçıp savaşa yakalandılar



İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın verilerine göre, ülkelerindeki savaş ve şiddetten kaçan yüz binlerce kişi başka kriz bölgelerine sığınmak zorunda kaldı. Oxfam'ın Berlin'de yaptığı açıklamaya göre, şiddet ve istikrarsızlığın yaşandığı başka ülkelere kaçmak zorunda kalanların sayısı 4 milyonu buluyor.

Dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 65 milyona ulaşıyor. Bunların büyük kısmı kendi vatanında şiddet ve savaştan kaçıyor. 25 milyon kişi ise güvenliğini sağlamak üzere ülke sınırlarının dışına çıktı.

Sığındıkları ülke de güvenli değil

Oxfam'ın açıkladığı yeni rakamlara göre bunlardan bazıları sığındıkları ülkelerde de can güvenliğinden yoksun. Aralarında Afganistan, Irak ve Sudan'ın da bulunduğu 15 ülkede bu sorununun geçerli olduğu belirtiliyor.

Söz konusu 15 ülkede 2015 yılında meydana gelen silahlı çatışma ve şiddet olaylarında 162 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Suriye, İran, Filistin ve Türkiye'den yaklaşık 290 bin kişinin Irak'a kaçtığına dikkat çekiliyor.

Oxfam: Liderler bağlayıcı kararlar alsın

Oxfam'ın açıklamasında, New York'ta önümüzdeki hafta yapılması planlanan BM Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi'nde mültecilerin korunması için bağlayıcı kararlar alınması istendi.

"Devlet ve hükümet başkanları artık ortak sorumluluk üstlenmeli. Şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla tehdit altındaki insana koruma ve sığınma hakkı sağlanmalı" denilen açıklamada, "Mülteciler ve göçmenler için yasal ve güvenli yolların sunulmasının zamanı çoktan gelmiştir" ifadesi yer aldı.