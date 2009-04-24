DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Hakkari'de polisin bir çocuğun yaralanmasına yol açmasıyla ilgili olarak, ''Bu olay demokratik başka bir ülkede yaşansa en azından içişleri bakanı onurlu davranarak istifa ederdi'' dedi.



Türk, beraberinde parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerden partisinin oy oranını arttırarak çıktığını ve bunun ardından ''partilerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırının devreye koyulduğunu'' savundu.

''DTP'ye karşı devlet ve hükümet tarafından siyasi bir operasyon yürütüldüğünü'' ileri süren Türk, ''DTP olarak, yaşadığımız saldırılara rağmen, çözüm yerinin parlamento olduğuna dair umutlarımızı korumaya devam ediyoruz'' dedi. Türk, şunları kaydetti:



Taş atmaya ağır hapis



''Gerek Kürt çocuklarının ağır ceza mahkemelerinde ve tutuklu olarak yargılanmaları, gerekse de halkın iradesine gösterilen saygısızca yaklaşımları nedeniyle AKP hükümetini ve onun politikalarını protesto etmek amacıyla 23 Nisan resmi kutlamalarına katılmadık. Tepkimiz 23 Nisan'a değil, hükümet politikalarına.

Bu hükümetin yaptığı yasal bir değişiklik nedeniyle çocuklar büyükler gibi ağır ceza mahkemelerinde yargılanmakta ve tutuklanmaktadır. Taş attıkları iddiasıyla onlarca yıl hapis cezaları ile cezalandırılmakta.''



Savaşta düşmana bile yapılmaz



Hakkari'de dün 14 yaşındaki bir çocuğun ''polis tarafından öldüresiye dövüldüğünü, savaş meydanlarında düşmana yapılması bile yasaklanan bir uygulamanın 14 yaşındaki bir çocuğa reva görüldüğünü'' söyleyen Türk, şunları ifade etti:



''Bu olay demokratik başka bir ülkede yaşansa en azından İçişleri Bakanı onurlu davranarak istifa ederdi. Ancak Başbakan ve İçişleri Bakanı bu olaya dair bir tek açıklama yapma tenezzülünde dahi bulunmamışlardır.

Ben, bütün Türkiye toplumuna seslenmek istiyorum; Eğer 23 Nisan günü İstanbul'da, Trabzon'da, Edirne'de İzmir'de bir özel harekatçı polis, bir çocuğu bu şekilde dövseydi nasıl tepki gösterilirse, lütfen o şekilde tepki gösterin. 'Ama oradaki çocuklar polise taş atmazlar' deyip bu suça ortak olmak istemeyeceğinizden kuşkumuz yoktur. Empati yapabildiğimiz oranda, birbirimizin

duygularını anlayabildiğimiz oranda Edirne Hakkari'ye daha yakın olacaktır.''



DTP olarak ''bunun hesabının AKP'den sorulması için demokratik ve meşru mücadelelerini sürdüreceklerini'' belirten Türk, ''Buradan AKP hükümetine açık bir çağrı yapıyoruz; DTP halkın meşru ve seçilmiş iradesidir. Bu irade Kürt sorununun çözümünde diyalog ve barış adına bir şanstır'' dedi.



Zor soru: Ateşin önüne atılan çocuklar



''Masum çocukları ateşin önüne atanların hiç mi suçu yok?'' sorusu üzerine Türk, ''Biz, hiç bir çocuğumuzun burnunun kanamasını istemiyoruz. Çocuklarımızın yaşına uygun bir yaşam ve özgür bir geleceğin oluşturulmasını istiyoruz'' yanıtını verdi.



