Savaşma yarış!

Tempo24-





Rusya ve Gürcistan Kafkaslar’da kanlı bir savaşa tutuşadursun, bu iki ülkenin iki sporcusu, Pekin’de olimpiyat ruhunu gösterdi. Bayanlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde gümüş madalya kazanan Rus Natalia Paderina’yla bronz madalyanın sahibi Gürücü Nino Salukvadze, tören sonrası kürsüde birbirlerine sarılarak iki ülke halklarının dostluğunu gözler önüne serdi.



1988 Seul Olimpiyatları’nda Sovyetler Birliği adına altın madalya kazanan 39 yaşındaki Salukvadze, “İş spora geldiğinde her zaman dost kalacağız. Sporcular ve iki ülkenin insanları arasında nefret olmamalı” derken, çıkan olayları politikacılara bağladı. 32 yaşındaki Rus Paderina’ysa, “Biz politik şeylere karışmıyoruz. Spor, politikanın ötesindedir” ifadelerini kullandı.



Davidenko: Aptal Gürcistan



Erkekler teniste mücadele eden dünyaca ünlü Rus sporcu Nikolay Davidenko’ysa, yaşananlar nedeniyle Gürcistan Devlet Başkanı Şaakaşvili’yi suçladı. Oyunlarda ikinci tura yükselmeyi başaran Davidenko, “Bence Gürcistan, olimpiyatlar sırasında savaş çıkararak aptalca bir iş yaptı. Gürcüler çok iyi ve eğlenceli insanlar. Bence Gürcistan’ın sorunu devlet başkanı. Bir adam ülkesi için her şeye karar veriyor.?Ancak Gürcü halkıyla hiçbir sorunum yok” diye konuştu.



Öte yandan Olimpiyat Oyunları’ndan çekilmesi gündeme gelen 35 kişilik Gürcistan ekibinin müsabakalara devam edeceği açıklandı.

