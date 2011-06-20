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Dünya

SAVAŞLAR 44 MİLYON KİŞİYİ GÖÇ ETTİRDİ OSLO (A.A)

20 Haziran 2011 15:09

-SAVAŞLAR 44 MİLYON KİŞİYİ GÖÇ ETTİRDİ OSLO (A.A) - 20.06.2011 - Dünyada geçen yıl savaşlar ve çatışmalar yüzünden yaklaşık 44 milyon kişinin kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde mülteci durumuna düştüğü bildirildi. Norveç Mülteciler Konseyi adlı sivil toplum kuruluşu, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayımladığı raporda, bunun bir rekor olduğunu belirterek, bu 43,7 milyon göçmenin 27,5 milyonunun kendi ülkelerinde göçmen durumuna düştüğünü, 16,2 milyon kişininse ülkelerinden kaçmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu istatistiğin, önceki yıllarda mülteci durumuna düşen ve halen geri dönemeyen insanları da kapsadığı belirtildi. Raporda, iç göç kurbanı olanların yarısının, Kolombiya, Sudan, Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Somali'de olduğu, mültecilerin yüzde 60'ının ise Filistin, Afganistan, Irak, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldiği kaydedildi. Konseyin Genel Sekreteri Elizabeth Rasmusson, bu sayının arttığını ve azalacağını gösteren hiçbir işaretin de görülmediğini söyledi. İç göçün 2009'a oranla 400 bin, mülteci sayısınınsa 100 bin arttığı belirtildi. Kuruluşun ay başındaki başka bir raporunda, sel ve fırtına gibi doğal afetlerin geçen yıl 42 milyondan fazla insanı yerlerinden ettiği, bu rakamın 2009'a oranla 2,5 kat daha fazla olduğu ortaya konmuştu.

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