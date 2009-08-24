Savaşın seyrini değiştiren hat bulundu

Kurtuluş Savaşı'nda Ata'nın İngiliz işgali altındaki İstanbul’ dan aldığı gizli telgraf hattı bulundu.



Habertürk' ün haberine göre; PTT Genel Müdürlüğü, postacılar tarafından yıllardır efsane olarak anlatılan “Atatürk’ün gizli telgraf hattını” sonunda ortaya çıkardı. İstanbul’dan Kurtuluş Savaşı’nın kaderini değiştiren mesajların gönderildiği gizli telgraf hattı, Sirkeci Postanesi’nin bodrumunda bulundu. PTT Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu tarih komisyonu, bodrum katında inceleme başlatmıştı.



Diğer ucu belirsiz



Yapılan araştırmalarda ucu kesilmiş eski bir hat bulundu. Bu hattın da söz

konusu efsanevi hat olduğunu düşünen komisyon, tescil için Türk İslam Eserleri Müzesi’nden yardım istedi. Hattı inceleyen Türk İslam Eserleri arkeologları, bunun sözkonusu tarihi hat olduğunu tescil etti. Arkeologlar yaptıkları uzun çalışmaların ardından bulunan hattın Kurtuluş Savaşı yıllarında kahraman Türk postacılar tarafından çekilen tarihi hat olduğunu belirledi. Ancak kalın duvarlarla çevrili 100 yıllık postane binasında yapılan incelemede hattın diğer ucuna ulaşılamadı. Kurtuluş savaşımızda çok önemli yere sahip olan o hat koruma altına alınacak.



İşgal günleri



16 Mart 1920 günü İstanbul’un işgal edilmesiyle birlikte İngiliz askerleri Sirkeci Postanesi’ni de ele geçirmişti. Her posta memuruna da Ankara’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına İstanbul’dan mesaj gitmemesi için bir İngiliz askeri dikti. Buna rağmen İhsan Pere ve arkadaşları canları pahasına postanenin ikinci kat muhabere salonundan bodrum katına gizli bir telgraf hattı çekmeyi başardı. Buradan da Ankara’ya çok önemli mesajları geçtiler.

