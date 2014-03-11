Savaşın asıl kurbanı onlar

Suriye'deki savaşta çocuklar sadece fiziksel zarar görmüyor. BM Çocuklara Yardım

Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre, Suriye’deki iç savaş nedeniyle

yaklaşık 2

milyon Suriyeli çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı var.

“Çocuklar hayatlarının en uzun üç yılını yaşadı” diyen UNICEF

Direktörü Anthony

Lake, birçok çocuğun savaştan başka bir şey tanımadığını söyledi.

Çocukların manevi açıdan büyük zarar gördüklerini belirten Lake, yaklaşık

bir milyon

çocuğun temel ihtiyaçlarına ulaşamadığını, okul çağındaki üç milyon kadar çocuğun

da çatışmalar nedeniyle okula gidemediğini dile getirdi.

Kaçmak da yetmiyor

UNICEF’in raporunda Suriyeli çocukların yaşadığı acılara örnekler de veriliyor.

Bir

bombardımanda dört yaşındaki Adnan’ın yüzünden yaralandığı, ailesinin daha sonra

Lübnan’a kaçtığı ancak küçük çocuğun geceleri hâlâ ağlayarak uyandığı ve korku

içinde olduğu belirtiliyor.

Raporda, komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocukların

durumunun da kötü olduğuna dikkat çekildi. Ürdün'deki kamplarda her 10 çocuktan

birinin çalışmak zorunda kaldığı, her beş kız çocuğundan birinin de erken evliliğe

zorlandığı kaydediliyor.

Raporda 18 yaşın altındakilerin mercek altına alınıyor.

Altı maddelik plan

Altı maddelik bir yardım planı da sunan UNICEF, şiddet olaylarının sona erdirilmesi

ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Sömürü olaylarının

önlenmesini ve çocukların eğitimine yatırım yapılmasını talep eden UNICEF, aynı

zamanda travma geçiren çocuklara psikolojik destek sunulmasının da önemini

vurguladı.

UNICEF Direktörü Anthony Lake, “Savaş sona ermeli ve çocuklar evlerine dönerek

yaşamlarını yeniden inşa etmeye çalışmalı” ifadelerini kullandı.

