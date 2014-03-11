Savaşın asıl kurbanı onlar

Suriye'deki savaşta çocuklar sadece fiziksel zarar görmüyor. BM Çocuklara Yardım
Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre, Suriye’deki iç savaş nedeniyle
yaklaşık 2
milyon Suriyeli çocuğun psikolojik yardıma ihtiyacı var.
“Çocuklar hayatlarının en uzun üç yılını yaşadı” diyen UNICEF
Direktörü Anthony
Lake, birçok çocuğun savaştan başka bir şey tanımadığını söyledi.
Çocukların manevi açıdan büyük zarar gördüklerini belirten Lake, yaklaşık
bir milyon
çocuğun temel ihtiyaçlarına ulaşamadığını, okul çağındaki üç milyon kadar çocuğun
da çatışmalar nedeniyle okula gidemediğini dile getirdi.
Kaçmak da yetmiyor
UNICEF’in raporunda Suriyeli çocukların yaşadığı acılara örnekler de veriliyor.
Bir
bombardımanda dört yaşındaki Adnan’ın yüzünden yaralandığı, ailesinin daha sonra
Lübnan’a kaçtığı ancak küçük çocuğun geceleri hâlâ ağlayarak uyandığı ve korku
içinde olduğu belirtiliyor.
Raporda, komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocukların
durumunun da kötü olduğuna dikkat çekildi. Ürdün'deki kamplarda her 10 çocuktan
birinin çalışmak zorunda kaldığı, her beş kız çocuğundan birinin de erken evliliğe
zorlandığı kaydediliyor.
Raporda 18 yaşın altındakilerin mercek altına alınıyor.
Altı maddelik plan
Altı maddelik bir yardım planı da sunan UNICEF, şiddet olaylarının sona erdirilmesi
ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Sömürü olaylarının
önlenmesini ve çocukların eğitimine yatırım yapılmasını talep eden UNICEF, aynı
zamanda travma geçiren çocuklara psikolojik destek sunulmasının da önemini
vurguladı.
UNICEF Direktörü Anthony Lake, “Savaş sona ermeli ve çocuklar evlerine dönerek
yaşamlarını yeniden inşa etmeye çalışmalı” ifadelerini kullandı.