'Savaşı battaniyelerle kazanamayız'



Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko perşembe günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri tehditlerine karşı, koruma talebinde bulundu.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak toplantısında konuşan Poroşenko, ABD'nin Ukrayna'ya 'güvenlik ve savunma kapsamında özel bir statü' tanıması gerektiğini kaydetti.

Poroşenko konuşmasında, ülkesinin Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı yürüttüğü mücadelede, Ukrayna askerlerinin silahlara da ihtiyacı olduğunu ve 'bir savaşın, battaniyelerle kazanılamayacağına' dikkat çekti.

Petro Poroşenko, Rusya'ya ağır eleştiriler getirdi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının, modern tarihin sinsice yapılmış en alaycı eylemlerinden biri olduğunu ifade etti. Poroşenko ülkesinin hiçbir şartta ve hiçbir bedele karşılık Kırım'ın ilhakını tanımayacağını kaydetti.

ABD hükümet çevrelerine göre, Poroşenko'ya ziyareti vesilesiyle Ukrayna'ya 53 milyon Dolar daha yardım yapılacak ancak bu kapsamda silah yardımı yapılması öngörülmüyor. Amerikan yönetiminde Ukrayna'nın yeteri kadar savaş mühimmatına sahip olduğu görüşüne varılırken, Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmasından yana oldukları bildirildi. Eylül ayı sonunda ülkedeki ekonomik durumu yerinde incelemesi için Ukrayna’ya bir heyet gönderilmesi plananıyor.

Amerikan Kongresi'nde, yabancı devlet ve hükümet başkanlarına konuşma yapma imkani nadir olarak tanınıyor. Son olarak 2013 Mayıs ayında Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen Hye davet edilirken, 2005 yılında yine Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko konuşma yapmıştı.

Petro Poroşenko, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner tarafından davet edilmişti. Boehner, Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun Kongre önünde konuşmasının, ülkesine ve halkına destek vermeye hazır olduklarının yeni bir işareti olacağını ifade etmişti.