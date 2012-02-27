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Dünya

'Savaşçı Prenses Zeyna' gemi alıkoymaktan tutuklandı

Zeyna' dizisi ile ün kazanan Yeni Zelandalı oyuncu Lucy Lawless ve çevre örgütü Greenpeace'in beş üyesi, tutuklandı.

27 Şubat 2012 11:55

 

T24 - "Savaşçı Prenses Zeyna" dizisi ile ün kazanan Yeni Zelandalı oyuncu Lucy Lawless ve çevre örgütü Greenpeace'in beş üyesi, Kuzey Kutup bölgesinde petrol sondajı yapacak olan petrol arama gemisini Yeni Zelanda limanında dört gün alıkoydukları için tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan ahabere göre; Lawless ve arkadaşları, Kuzey Kutbu'ndaki petrol arama çalışmalarına dikkati çekmek amacıyla cuma günü Taranaki limanındaki Noble Discoverer gemisinin 53 metrelik sondaj kulesine tırmanmıştı. Polis, dört gündür gemide gösteri yapan protestocuları kuleden indirerek tutukladı. Shell şirketi için petrol arama çalışmalarına katılacak gemi, hafta sonu Kuzey Kutbu bölgesine gitmek üzere yola çıkacaktı.

Greenpeace, olası bir petrol sızıntısının Kuzey Kutup bölgesindeki ekosisteme çok büyük zarar vereceğini ileri sürerek bölgedeki petrol arama çalışmalarına karşı çıkıyor.

Türkiye'de de gösterilen "Savaşçı Prenses Zeyna" dizisi ile ün kazanan 43 yaşındaki Lawless, en son "Spartacus" dizisinde rol almıştı. Cuma günü eyleme başlamadan önce yaptığı açıklamada gezegenin ve çocukların geleceği için gösteriye katıldığını ifade eden Lawless, "çocuklarımın, petrol bulmak için kutup ayılarının yaşam alanının yok edildiği bir dünyada büyümesini istemiyorum" demişti.

 

 

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