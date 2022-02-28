'Savaşa hayır' tişörtü giymeyi reddeden futbolcu Aykut Demir: İçime sinmedi

TFF 1. Lig’de dün Erzurumspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç öncesi futbolcular, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonu protesto etmek için seremoniye üstlerinde "Savaşa hayır, no war" yazılı tişörtlerle çıktılar. Oyuncular arasından sadece Erzurumspor kaptanı Aykut Demir, tişörtü giymeyi reddederek seremoniye forması ile katıldı.

Futbol Anadolu'nun haberine göre Aykut Demir, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum"

"Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum."