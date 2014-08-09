Savaş uçakları Musul'da IŞİD'i bombalıyor

Svaş uçakları, Mahmur çevresine konuşlanan ve Peşmerge güçleriyle çatışan IŞİD militanlarına hava operasyonu düzenledi. Uçaklar, militanların bulunduğu noktaları bombaladı. Özellikle örgütün kullandığı ağır silahlarla zırhlı araçlar hedeflendi. Operasyon öncesinde Peşmerge, onlara destek veren PKK militanları hedef olmamak için geri çekildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Peşmerge Bakanı Mustafa Seyit Kadir ve Erbil Valisi Nevzat Hadi'nin de operasyon esnasında bölgede olduğu belirtildi.



Operasyonu gerçekleştiren uçakların, ABD ya da Irak'a ait olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Mahmur kampıyla çevresini koruyan bir grup PKK'lya IŞİD militanları arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.



Silah sesleri, peşmergelerin konuşlandırıldığı tampon bölgeden de duyuldu. Yetkililer, gün boyunca devam eden çatışmalarda ne kadar ölü ve yaralı olduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı.