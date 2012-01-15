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Dünya

Savaş uçakları havada çarpıştı

Suudi Arabistan ve Fransa'ya ait savaş uçakları, ortak bir tatbikat sırasında havada çarpıştı.

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Suudi Arabistan ve Fransa'ya ait savaş uçakları, ortak bir tatbikat sırasında havada çarpıştı. F-15'in Suudi pilotu ile Fransa'ya ait Mirage uçağındaki iki Fransız havacı, kazadan yara almadan kurtuldu.
   

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Fransa'ya ait Mirage uçağı ile Suudi Arabistan'a ait F-15 jetinin ülkenin kuzeyindeki Tabuk Hava Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra çarpıştığını duyurdu.


Fırlatma mekanizmasını kullanarak atlayan F-15'in Suudi pilotu ile Mirage'deki iki Fransız havacı, kazadan yara almadan kurtuldu.


Çarpışmaya neyin yol açtığını bulmak için inceleme başlatıldı.

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