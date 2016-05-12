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Dünya

Çin'de bir farbrikaya savaş uçağı çarptı!

Dikiş fabrikasına çakılan uçağın, hangi nedenle bu çarpmayı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor

12 Mayıs 2016 11:24

Çin'in doğusunda bulunan Zheijang eyaletine bağlı Taizhou kentinde, dikiş makinası üreten bir fabrika binasına henüz bilinmeyen bir nedenle savaş uçağı çarptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Doğu Çin Deniz Filosu yaptığı açıklamada; uçağın, gece eğitim uçuşu yaptığı sırada binaya çarptığı, pilotun ise paraşütle atlayarak hayatını kurtardığı belirtildi. Kaza nedeniyle çıkan yangında, fabrika binasının boş olması sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Uçağın, fabrika binasına çakıldığı Taizhou kentinde 6 milyon kişi yaşıyor.

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