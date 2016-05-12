Çin'de bir farbrikaya savaş uçağı çarptı!

Çin'in doğusunda bulunan Zheijang eyaletine bağlı Taizhou kentinde, dikiş makinası üreten bir fabrika binasına henüz bilinmeyen bir nedenle savaş uçağı çarptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Doğu Çin Deniz Filosu yaptığı açıklamada; uçağın, gece eğitim uçuşu yaptığı sırada binaya çarptığı, pilotun ise paraşütle atlayarak hayatını kurtardığı belirtildi. Kaza nedeniyle çıkan yangında, fabrika binasının boş olması sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Uçağın, fabrika binasına çakıldığı Taizhou kentinde 6 milyon kişi yaşıyor.