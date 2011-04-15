Savaş suçlusu generallere hapis

T24 - Sırplara yönelik savaş suçu işlemekten yargılanan 3 generalden ikisine hapis cezası verildi. Böylece AB üyeliğinin önündeki son engel de kalkmış oldu.



Hollanda'daki BM eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi bugün yapılan duruşmada eski Hırvat generaller Ante Gotovina ve Mladen Markaç'ı hapis cezasına çarptırdı.



Özellikle Gotovina, Hırvat halkı tarafından bir savaş kahramanı olarak görülüyor. Hırvat hükümeti, halkın tepkisine rağmen generalleri uluslararası mahkemeye teslim etti. Çünkü AB müzakereleri tehlikeye girmişti.



Türkiye ile aynı dönemde müzakerelere başlayan Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin 28'inci üyesi olmasına ramak kaldı. Hırvatlar, üyelik için başvurduğu 2005 yılından bu yana 35 fasıldan 28’ini geçici olarak kapatmayı başardı.



AB'nin savaş suçlularını cezalandırmadan üyeliğe kabul etmeyeceğini defalarca açıkladığı Zagreb yönetimi, bugün savaş kahramanları olarak görülen iki generali parmaklıklar arkasına göndererek 2013'teki adaylığının önündeki tüm engelleri kaldırdı.



Hırvatistan ve Bosna-Hersek'teki televizyonlardan da canlı olarak yayımlanan mahkemenin Başkanı Alphons Orie, 1995 yılında Hırvatistan birliklerinin Krayna bölgesinde kurulan Sırp Cumhuriyeti'ne yönelik ''Fırtına'' operasyonu kapsamında, emir zincir komutasında yaklaşık 150 Sırp'ın öldürüldüğünü, 20 bin Sırp'a yönelik savaş suçu işlendiğini belirtti.



''Fırtına'' operasyonu sırasında, Sırp nüfusun topraklarından sürülmesi, mal varlıklarına el konulması ve işkenceye tabi tutulması gibi savaş suçlarının işlendiğinin kanıtlandığını kaydeden Orie, bu olaylarda Hırvatistan'ın eski Devlet Başkanı Franyo Tucman'ın da önemli katkısının olduğunu ifade etti.



Orie, savaş zamanında Split Bölge Birlikleri'nin komutanı olan Ante Gotovina'nın emrindeki birliklerin savaş suçu işlemesini engellemediği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.



Savaş zamanında Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve yaklaşık 2 bin 200 mensubu olan özel birliklerin komutanı olan Mladen Markaç'ın da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildiren Orie, Markaç'ın kontrolünde olan bu birliklerin ''Krayina''daki çeşitli suçlarına katıldığını ifade İvan Çermak'la ilgili ise yapıcı girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle beraatine karar verildiğini kaydetti.



Gotovina, 2005 yılında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yakalanmış, Markaç ve Çermak 2004'te teslim olmuştu.





ESKİ GENERALLERİN YARGILANDIĞI FIRTINA OPERASYONU



Hırvatistan'ın 25 Haziran 1991 günü Slovenya ile bağımsızlıklarını ilan etmesi, babası Hırvat, annesi Sloven olan Mareşal Yosip Broz Tito'nun (1892-1980) eseri Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin parçalanma sürecine girmesine neden oldu.



Sırp ve Hırvat ordusuyla halktan 10 bin insanın öldüğü 1991-92 savaşında, Hırvatistan'da federal başkent Belgrad'a bağlı Sırplar, 1991'de "Krayina Sırp Cumhuriyeti"ni kurmuşlardı. Burası, 1995'te 4-8 Ağustos'ta Hırvat ordusunun Fırtına Harekatı ile Krayina'nın başkenti Knin'in kalesine Hırvat bayrağı dikmesiyle ele geçirildi.



Hırvatistan, yaklaşık 150 bin asker, 400 tank ve çok sayıda ağır silah kullandığı operasyon kapsamında, ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda bulunan Knin, Voyniç, Kostaynica, Dvor na Uni, Sluny ve Petrinye kentleri üzerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Bosna'daki savaşın bitiminden kısa süre önce düzenlenen "Fırtına" operasyonunda, o dönemde Sırp kuşatması altında bulunan ve Hırvatistan açısından stratejik önem taşıyan Bosna-Hersek'in Bihaç kenti de Hırvat ve Boşnak birliklerinin birlikte düzenlediği operasyonda kurtarıldı.







