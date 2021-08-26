Savaş muhabiri Coşkun Aral: Kabil Havaalanı uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılıyor

Afganistan'da yıllarca savaş muhabirliği yapan gazeteci Coşkun Aral , Kabil Havaalanı'nın esasen uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını söyledi. Aral, "Afganistan dünyada eroin üretimindeki lider ülkelerden biri. Altin Hilal diye tanımlanır. Sadece Taliban'ın 1 milyar dolara yakın getirisi vardır. Böyle bir pazar nedeniyle o havaalanının kullanılması başka sorunları da getirir" dedi.

Usta gazeteci, foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, en kritik zamanlarda defalarca gittiği Afganistan ve Taliban'ı anlattı. YouTube hesabında paylaştığı videoda konuşan Aral, Türkiye'nin de güvenliğini sağlamayı önerdiği Kabil Havaalanı'nın uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını belirtti.

"Kol tüylerimin aşağı doğru sarkmaması yüzünden kurşuna dizilecektim"

Taliban'ın nasıl bir zihniyete sahip olduğunu, yaşadığı örneklerle anlatan Aral, "Çok basit gerekçelerle yargılanabiliyorsunuz. Ayakta tuvalet ihtiyacımı giderdiğim için kurşuna dizilmeyle yargılandım. Kol tüylerimin aşağı doğru sarkmaması yüzünden, abdest almadığım için kendilerince, casus olarak tanımlanarak kurşuna dizilecektim" dedi.

"Taliban'ın 1 milyar dolar getirisi var"

Aral, Kabil Havaalanı ile ilgili de şunları söyledi: "Türkiye'nin havaalanının kontrolünde, muharip olmazsa bile yani savaşçı pozisyonunda olmazsa bile, güvenliğini alması sorun yaratır mı? Bence yaratır? Havaalanı bugün sadece dünyada bir veya iki havayollarının sefer yaptığı, sadece özel uçakların özel amaçlarla inip kalktığı, bunların da ne olduğunu söyleyeyim, uyuşturucu kaçakçılığı... Afganistan dünyada eroin üretimindeki lider ülkelerden biri. Altin Hilal diye tanımlanır. Sadece Taliban'ın 1 milyar dolara yakın getirisi vardır. Böyle bir pazar nedeniyle o havaalanının kullanılması başka sorunları da getirir."