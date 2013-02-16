'Savaş kolay barış zordur, lütfen silahları gömün'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de yaptığı konuşmada" Sizden şu teröre, şu terörün sinsi cinayetlerine karşı çıkmanızı bekliyorum. Eğer bunu yaparsanız inanıyorum ki burada işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Şu terör bitsin Tunceli'de, Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta yoksulluk diye bir şey kalmayacak. Çünkü terörün olduğu yere yatırımcı gitmiyor" dedi.

Mardin'de açılış töreni nedeniyle yaptığı konuşmasının önemli bir bölümünü 'çözüm süreci'ne ayıran Başbakan Erdoğan, "Kendi insanına kepenk indirtenlerin olduğu bir yere yatırımcı gider mi gitmez" diyerek Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te kurulan organize sanayi bölgelerini örnek gösterdi.

Mardin'in de büyüdüğünü belirten Erdoğan, "Çözüme kavuşturmamız gereken meseleler hâlâ var" dedi. Mardin'e Artuklu Üniversitesi'ni kazandırdıklarını belirten Başbakan, burada kurulan "Yaşayan Diller Enstitüsü"nde 568 öğrenci bulunduğunu, bunların 500'ünün MEB'e bağlı 5-6-7'inci sınıflarında okutulacak seçmeli Kürtçe dersi vereceklerini söyledi.

"Bugüne kadar ırkçılık yapan ve terörü destekleyen partilerle baş etmemiz için bize güç verdiniz" diyen ve sürecin olumlu devam ettiğini belirten Erdoğan, seçmeli Kuran-ı Kerim ve siyeri nebi (Hz. Muhammed'in hayatı) derslerinin verilmesinin de gördükleri destekle mümkün olduğunu söyledi. "Peygamberimiz bizim hayat önderimiz, ahlak abidemizdir. Gelecek nesiller onun hayatını öğrenerek, helal nedir haram nedir, kardeşlik nedir vatan sevgisi nedir çok daha iyi bilecek" diyen Erdoğan konuşmasını, "Sizin de terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmamıza destek vermeniz lazım. Artık ölümlerin değil siyasetin konuşmasını istiyoruz. Mardinli kardeşlerim, savaş kolaydır, barış zordur. Biz zor olana talibiz. Silah kendi fikrine inanmayanların aracıdır. Diyoruz ki lütfen artık silahı gömün, silahın olduğu toplum barış toplumu olmaz" sözleriyle tamamladı.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Ana Komuta Kontrol Merkezi Daire Başkanlığı'ndan bir polisin kamera ile 3G vasıtasıyla görüntüyü saniye saniye Ankara'ya canlı olarak aktırdığı gözlendi. Kısa adı AKKM olan daire başkanlığının canlı yayın yapan bu kameralardan 40 tane aldıkları ve hem toplumsal olayları hem de Başbakan'ın gezilerini saniye saniye Ankara'daki merkeze ilettikleri ve kamera ile kameramanın Ankara'dan da anında yönlendirildiği belirtildi. Başbakan, çok geniş güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa ait otobüsle havaalanından Mardin merkeze hareket etti.