-Savaş gemisinin tasarımı milli olarak gerçekleştirildi İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, ''Türkiye'de ilk kez bir savaş gemisinin silah ve sensör sistemlerinin kısmen tasarım ve tüm entegrasyonu bütün safahatlarıyla milli olarak gerçekleştirilmiştir'' dedi. Oramiral Bilgel, Preveze Deniz Zaferi'nin 473. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında dizaynı ve entegrasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilen ''Heybeliada'' gemisinin hizmete girişi, ''Büyükada'' gemisinin de denize indirilmesi amacıyla Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuştu. Oramiral Bilgel, 2004 yılından itibaren tamamen yerli olarak tasarlanan MİLGEM korvetinin askeri tersanede dizayn ve inşa çalışmalarına başlandığını ifade ederek, bu bağlamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen Genesis Savaş Yönetim Sistemi'nin milli kabiliyetlerin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu anlattı. MİLGEM'in sadece platform tasarımlarının milli olarak yapılması değil, kritik sistemlerin de milli olarak geliştirilmesini sağlayan çok sayıda projenin tek bir platformda buluştuğu ortak bir ürün olduğunu belirten Oramiral Bilgel, ''Türkiyede ilk kez bir savaş gemisinin silah ve sensör sistemlerinin kısmen tasarım ve tüm entegrasyonu bütün safahatlarıyla milli olarak gerçekleştirilmiştir'' diye konuştu. Oramiral Bilgel, Türkiye'nin böylelikle komuta kontrol sistemi geliştirme ve entegrasyon kabiliyetine sahip olan çok az sayıda ülke arasına girdiğini ve savaş sistemleri geliştirme konusunda seçkin bir ülke durumuna geldiğini vurguladı. Türk donanmasının tüm denizlerde Türk Bayrağı'nı başarıyla ve gururla dalgalandırdığını belirten Bilgel, şunları kaydetti: ''Bugün Libya'da yaşanan krizde hükümetimizin politikası doğrultusunda başarılı bir tahliye harekatı icra edip müteakiben herkesin dikkatini çekecek şekilde bölgede üstün bir kuvvet muhafaza edebildiysek, bunu özveriyle çalışan uzman personelimize, lojistik altyapımızın sağlamlığına, tersanelerimizin gemi inşa yeteneklerinin yanında deniz kuvvetlerimiz için hayati olan üstün bakım ve onarım kabiliyetine borçluyuz.'' Oramiral Bilgel, tüm şehit ve gaziler ile ebediyete intikal eden askerleri rahmet, minnet ve şükranla anarak, konuşmasını ''Cumhuriyet gemisi kutlu olsun vatana, milli gemi Heybeli denizlerde alesta...'' sözleriyle tamamladı. -Törenden notlar- İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende, konuşmaların ardından ''TCG Heybeliada'' gemisi hakkında bilgi verildi ve geminin komutanı Deniz Binbaşı Erdinç Kuşçu'ya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından hizmete giriş, kuruluşa alınış belgesi ile komutan flandrası teslim edildi. Daha sonra Kuşçu, and içti. Bunun ardından ''Büyükada'' gemisi hakkında bilgi verilen törende gemi, denize Orgeneral Necdet Özel'in eşi Kamuran Özel tarafından indirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcılar, törenin sonunda ''Heybeliada'' gemisini gezdi. -MİLGEM projesi- MİLGEM Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına binaen; keşif ve gözetleme, hedef, tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat ve karakol icra edecek 12 (4'ü opsiyonel) Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ve keşif karakol gemisinin yerli tasarım, inşa, donatım ve entegrasyonu ile tedarikini içeriyor. Proje ile gemi dizaynı, tekne inşası ve sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığın azaltılması, askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi dizayn ve inşa imkan ve kabiliyetlerinin entegrasyonunun sağlanması ve platformun yanı sıra sistem ve alt sistemlerin millileştirilmesi hedefleniyor. MİLGEM Projesi, ilk kez 1993 yılında kavram olarak ele alındı ve 14 Mayıs 2004'te Savunma Sanayii İcra Komitesinin başlangıç kararıyla fiilen başlatıldı. -Gemiler hakkında bilgi- İlk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde yapılan, inşasına 22 Ocak 2007'de başlanan ''Heybeliada'', 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi. İlk kaynağı 27 Eylül 2008 tarihinde yapılan projenin ikinci gemisi olan ve bugün denize indirilen ''Büyükada''nın 2013 yılının Ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvet sınıfı gemiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla varlık ve sancak göstererek caydırıcılık sağlamak, etkin ve kesintisiz keşif-gözetleme ve karakol görevlerini gerçekleştirmek, denizde terörist faaliyetleri takip ederek önlemek, deniz altı savunma harbi, su üstü harbi ve hava savunma harbi icra edecek. Gemilerin dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla, ulusal ve uluslararası askeri standartlara uygun olarak yapıldı. Deniz Kuvvetleri'nin platform tasarımı ve inşasıyla birlikte Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın proje yönetimi ve sanayileşme stratejileri sayesinde 50'den fazla yerli firmanın katılımıyla MİLGEM Projesi'nin birinci gemisi olan ''Heybeliada''da yerli katkı oranı yüzde 65'in üzerine çıktı. İlk defa korvet tipi bir savaş gemisinin milli tasarım ile inşa edildiği MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi ''Heybeliada'', Türk Deniz Kuvvetlerinin denizcilik ve muharebe isteklerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Tek gövdeli deplasman tipi tekne formuna sahip olan geminin tam boyu 99,5 metre ve azami genişliği 14,4 metre. 2 bin 300 ton deplasmanı ve 3,9 metre su çekimiyle ''Heybeliada'', 5 deniz durumunda kısıtsız harekat kabiliyetine sahip. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip olacak şekilde tasarlanan gemi, 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor. Gemilere helikopter konuşlanması ile DSH imkan ve kabiliyetleri artırıldı, Harpoon ve 76 milimetre top entegrasyonu ile etkin su üstü harbi yeteneği kazandırıldı. Gemi, sahip olduğu verimli ve esnek CODAG tahrik sistemi konfigürasyonu ile 30 deniz mili sürat yapabiliyor. MİLGEM Projesi ile elde edilmiş olan bilgi ve tecrübe birikimi ile ortaya çıkan yerli sistem ve ürünler, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları çerçevesinde son teknoloji harp silah ve sistem konfigürasyonuna sahip su üstü ve su altı platformlarının tümümün milli olarak geliştirilmesinin önünü açtı.