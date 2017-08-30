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Savaş gemileri İzmirliler'in ziyaretine açıldı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - İZMİR Alsancak Limanı'na demirleyen savaş gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açıldı

30 Ağustos 2017 21:20

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - İZMİR Alsancak Limanı\'na demirleyen savaş gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda ziyarete açıldı.
İzmirliler, Alsancak Limanı\'nda demirleyen Türkiye\'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan \'TCG Bayraktar\' ile MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ilk yerli gemi olan \'TCG Heybeliada\' korvetini, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda gezme fırsatı buldu. Gemileri gezenler, \'TCG Bayraktar\' Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör ve \'TCG Heybeliada\' Gemi Komutanı Deniz Yarbay İbrahim Akgül tarafından karşılandı. Gemilerin köprü bölümüne çıkan ziyaretçilere, geminin faaliyetleri ve seyrüsefer cihazları hakkında bilgi verildi.
Ziyaretçilerin sorularını da yanıtlayan Yarbay Bülent Güngör, bir vatandaşın \"Allah korusun savaş olması durumunda hazır mıyız?\" sorusuna, \"Şimdi savaş olsa, 20 dakika içerisinde savaşa hazırız, bu sürede sizi gemiden tahliye etmek için lazım\" yanıtını verdi.
İzmirliler, büyük ilgiyle inceledikleri gemiler hakkında da birçok soru sordu, merak ettiklerini öğrenmeye çalıştı. 30 Ağustos nedeniyle ayrıca \'TCG Bayraktar\' ve \'TCG Heybeliada\'da gaziler ile şehit yakınlarına yemek ikram edildi.

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