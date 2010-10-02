-SAVARONA'DA FUHUŞA 6 TUTUKLAMA ANTALYA (A.A) - 02.10.2010 - Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan tarafından, sorgulamanın ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kazak iş adamı T.A. ile G.A, M.Ç, E,A, Rus uyruklu E.B. ile H.E, ''Suç örgütü kurmak ve üyesi olmak'', ''Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde fuhuş yaptırmak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlamalarıyla tutuklandı. Kazakistanlı iş adamı T.A'nın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve suçlamaları hak etmediğini söylediği öğrenildi. T.A'nın, Savorona Yatı'nın özelliklerini bilmediğini ve yata davet ettiği dostlarıyla eğlendiklerini savunduğu, diğer zanlıların da haklarındaki suçlamaları reddettiği belirtildi. Tutuklama kararın ardından 6 zanlı, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında, Antalya 'L' Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlıların yakınların adliye çıkışında basın mensuplarına saldırı ihtimaline karşı, gazeteciler polis eşliğinde görevlerini yaptı.