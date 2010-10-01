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SAVARONA SORUŞTURMASINA GİZLİLİK KARARI ANTALYA (A.A)

01 Ekim 2010 18:22

-SAVARONA SORUŞTURMASINA GİZLİLİK KARARI ANTALYA (A.A) - 01.10.2010 - Savarona Yatı'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, fuhuş şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 2'si kadın 8 zanlı, Antalya Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 7 aylık soruşturma sonucu salı günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve Belek Jandarmasında 3 gündür gözaltında tutulan Kazakistan uyruklu T.A. ile E.B, Rus uyruklu kadın E.M. ve H.E. adlı kadın ile G.A, K.T, M.Ç, E.A. adlı Türk zanlılar, Antalya Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda, güvenlik gerekçesiyle 2'si kadın 8 zanlıyı tutuklu ve hükümlülerin giriş yaptığı bodrum katından ikişerli gruplar halinde adliyeye getirdi. Soruşturma Savcısı Yusuf Hakkı Doğan, zanlıların ifadesini, ''suç örgütü faaliyeti çerçevesinde fuhuş yaptırmak'' ve ''insan ticareti'' suçlamaları kapsamında tek tek almaya başlandı. Bu arada zanlıların yanı sıra jandarma ekiplerinin, soruşturma delili olduğu sanılan çeşitli malzemeleri de çuval içerisinde adliyeye getirdikleri görüldü. -GİZLİLİK KARARI VERİLDİ- Öte yandan, Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, soruşturmanın tüm kapsamına ilişkin dosyadan, avukatların belge ve bilgi alımını engelleyen gizlilik kararı talep edildi. Nöbetçi mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek, soruşturma dosyasında gizlilik kararı konulmasına karar verdi.

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