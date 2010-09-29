-SAVARONA FAİLLERİNE SAĞLIK KONTROLÜ ANTALYA (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, fuhuş şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 2'si kadın 8 zanlı, Serik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Belek Jandarma Karakoluna götürüldü. Hastaneye morg kapısından alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarma araçlarından oluşan konvoy eşliğinde yeniden Belek Jandarma Karakoluna getirildi. Zanlıların avukatları da Belek Jandarma Karakoluna geldi.