T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAVARONA FAİLLERİNE SAĞLIK KONTROLÜ ANTALYA (A.A)

29 Eylül 2010 19:33

-SAVARONA FAİLLERİNE SAĞLIK KONTROLÜ ANTALYA (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, fuhuş şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 2'si kadın 8 zanlı, Serik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Belek Jandarma Karakoluna götürüldü. Hastaneye morg kapısından alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarma araçlarından oluşan konvoy eşliğinde yeniden Belek Jandarma Karakoluna getirildi.  Zanlıların avukatları da Belek Jandarma Karakoluna geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24