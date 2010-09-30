-SAVARONA BASKININDA 1 KADIN SERBEST ANTALYA (A.A) - 30.09.2010 - Savarona Yatı'nda fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük, Rusya ve Ukrayna uyruklu 10 kadından 9'u adliyeye sevk edildi. 1 kadın suçla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Antalya'nın merkez Aksu ilçesindeki Sevgi köyünde tutulan kadınlardan 1'i, suçla ilgisi olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Diğer kadınlar ise, Antalya Adliyesine getirildiler. Kadınlar binaya arka kapıdan sokuldular. Bu arada, kadınların gözaltında tutuldukları sürede jandarmaya ifade vermeyi reddettikleri, ülkelerinin konsolosluk görevlilerinin Sevgi köyüne gelmelerinden sonra da ''susma hakkı''nı kullandıkları belirtildi.