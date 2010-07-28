-SAV: ÖRTÜ DURDUĞU SÜRECE KUŞKU İLE BAKILACAK ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmeye ilişkin, ''Bu görüşmeye elbette üzerindeki örtü durduğu sürece hep kuşku ile bakılacaktır'' dedi. Sav, genel merkezde düzenlenen Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında geçen Dolmabahçe'deki görüşmeye ilişkin sözlerine AK Parti'den tepki geldiğini ifade ederek, CHP'nin tepkilere sessiz kaldığı değerlendirmesinin yapıldığını belirtmesi üzerine Sav, şunları söyledi: ''CHP sessiz kalmadı, destek de vermedi. CHP hiçbir darbe planının arkasında hiçbir zaman durmamıştır. Hiçbir darbeden de medet ummamıştır. Biz en kötü sivil idarenin en iyi dikta, darbe yönetiminden daha iyi olduğunu söyleye gelmiş bir siyasi partiyiz. Yaşar Büyükanıt Paşa ile Sayın Başbakanın ne konuştuğu konusunda toplumda bir şüphe vardır. Bu şüphe bugüne kadar aydınlanmış, aralanmış değildir. Eğer o gizli toplantıda topluma söylenemeyecek bir takım şeyler olmuşsa asıl devlet adamlığı açısından ayıp olan odur. Gizli bir şey yoksa da açıklanmaması anlamsızdır. Onun için bu görüşmeye elbette üzerindeki örtü durduğu sürece hep kuşku ile bakılacaktır.'' Sav, ''(Sayın Hüseyin Çelik bu bir muhtıra değil, bilgilendirme toplantısı olduğu için bir işlem yapılmasına gerek duyulmadı) dedi bugünkü basın toplantısında. Dün Sayın Kılıçdaroğlu 'Neden bir işlem yapılmadı?' diye de bir açıklamada bulunmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de, ''Onu o şekilde niteleyenler kimi komutanların, askerlerin el karalaması metinlerini, kimin elinden çıktığı belli olmayan metinleri, delil diyerek mahkemelerin önüne sunup onların gözaltına alınmasını, yakalanmasını sağlıyorlarsa hukuken bunun cevabını da vermeleri gerekir'' yanıtını verdi. -''ONLARDAN ÖĞRENECEK BİR ŞEYİM YOK''- Saadet Partili Şevket Kazan ile yaptığı görüşmenin Saadet Partisi kongresine yönelik olduğu yönünde yorumlar olduğu ve dün Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre için imza toplandığının hatırlatılması üzerine de Sav, kendisinin de, Kazan'ın da yaptıkları görüşmeyi gizlemediğini hatırlattı. Kazan ile Milli Selamet Partisi-CHP ortak hükümetinde bakanlık yaptıklarını anımsatan Sav, bundan önce de çeşitli platformlarda ortak çalışmalar düzenlediklerini kaydetti. Söz konusu görüşme teklifini tereddütsüz kabul ettiğini anlatan Sav, görüşme talebinin kendisinden gelmediği için görüşmenin içeriğini söylemesinin mümkün olmadığını belirtti. Sav, bir başka gazetecinin ''Özellikle Numan Kurtulmuş cephesinden size tepki var'' sözleri üzerine de, ''Ben dostluklarımı, görüşmelerimi Numan Kurtulmuş'a dayanarak mı belirleyeceğim? Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? Ben bir siyasi partinin genel sekreteriyim. Dostluklarımı da, görüşmelerimi de, buluşmalarımı da özgür bir şekilde yaparım. Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarına soracak değilim'' dedi.