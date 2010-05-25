Sav: Kimseye benimle çatışmasını tavsiye etmem

T24-

Cumhuriyet gazetesinden Türey Köse'nin haberine göre, CHP PM’nin, 29 Mayıs Cumartesi günü toplanarak genel başkan dışında 20 üyeden oluşan MYK’yi ve MYK üyeleri arasından genel sekreter ve genel saymanı seçmesi bekleniyor. Genel Sekreter Önder Sav’ın “güçlü genel sekreter” olarak görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sav’ın “sağ kolu” Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay’ın da genel başkan yardımcısı olarak MYK’ye girmesi bekleniyor. Samsun Milletvekili Haluk Koç, Prof. Dr. Süheyl Batum, işadamı Umut Oran, eski milletvekillerinden Oya Araslı, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, eski milletvekillerinden Gülsün Bilgehan, eski bakanlardan Nihat Matkap, ekonomist Hurşit Güneş, Manisa Milletvekili Şahin Mengü ile eski yönetimden Faik Öztrak’ın MYK’ye gireceği konuşuluyor. Haluk Koç’un da genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. Prof. Dr. Sencer Ayata’nın Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı olması planlanıyor. Genel saymanlık için Faik Öztrak ile Nihat Matkap’ın adı geçiyor. CHP’nin yeni sözcüsünün Okay’ın olması bekleniyor. Önceki dönemde bu görevi Mustafa Özyürek yürütüyordu.

CHP’nin önümüzdeki hafta toplanacak grubunda da Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay’dan boşalan grup başkanvekillikleri için seçim yapılacak. Grup başkanvekilliklerine Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin aday gösterilmesi bekleniyor. Konya Milletvekili Atilla Kart’ın adının da gündeme geldiği, ancak İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’le işbirliği yaptığı gerekçesiyle daha sonra “çizildiği” kulislerde dile getiriliyor.

MYK’nin oluşumu sürecinde Genel Sekreter Önder Sav ile İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin arasındaki çekişme sürüyor. Tekin, yeni görevi nedeniyle İstanbul il başkanlığından istifa edeceğini bildirdi. Tekin’in “genel başkan yardımcısı” olarak MYK’ye girip girmeyeceği merak konusu oldu. PM’ye girerek “İstanbul il başkanlığı” gibi çok etkili bir sıfatı bırakan Tekin’in bu görevi beklediği, ancak Genel Sekreter Önder Sav’ın kurultaydaki liste kavgası nedeniyle bunu engellemeye çalıştığı kaydedildi. Tekin’in genel başkan yardımcısı olarak MYK’de görev alması durumunda, Sav-Tekin saflaşmasının önümüzdeki süreçte yeni gerginlikler yaratabileceğinin altı çizildi.

Sav, dün Tekin’le çatıştığı haberleriyle ilgili sorular üzerine “Ben kimseyle çatışmıyorum, kimseye de benimle çatışmasını tavsiye etmem” dedi. Sav, Tekin’in müdahalesiyle listede bazı değişiklikler yapıldığı değerlendirmelerinin de doğru olmadığını bildirdi. Sav, önümüzdeki günlerde PM içinden ya da dışından yaklaşık 3 yıldır boş bulunan kadın kolları başkanlığına da atama yapılacağını bildirdi.

Kurultay sonrasında bazı örgütlerde de değişiklikler bekleniyor. Parti yönetiminde, İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun’un istifasının beklendiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu yönetimine “ayak uydurmayacak” bazı örgütlerle ilgili tasarruflarda da bulunulabileceği kaydedildi.