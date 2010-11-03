-SAV: ''KILIÇDAROĞLU DİSİPLİN SUÇU İŞLEDİ'' ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP'li Önder Sav, ''CHP kimsenin babasının malı değildir. CHP Genel Başkanı disiplin suçu işlemiştir. Hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek bizim görevimizdir'' dedi. Sav, Parti Meclisi'nin yapıldığı toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sav, Parti Meclisi için yurdun dört bir yanından Parti Meclisi üyesi kişilerin toplantı için geldiklerini söyledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde sekiz kat aşağıya inerek Parti Meclisi'ni yönetmekten imtina ettiğini belirten Sav, ''Kendisi Parti Meclisi'ni yönetmezse Parti Meclisi'nin toplanamayacağını sanmıştır. 81 kişilik Parti Meclisi 61 kişiyle toplanmıştır. Gündemine sahip çıkmıştır. Genel Başkan Yardımcısı toplantıyı idare etmiştir'' dedi. Parti Meclisi'nin olağanüstü ve önemli bir konuyla toplandığını ifade eden Sav, şunları kaydetti: ''Bir tek maddenin görüşülmesi için toplandı. Parti Meclisi, o maddenin görüşülmesinden imtina edip, bu Parti Meclisi'nin yok saydığı, gündemden çıkardığı bir konuda, 'ben bu yetkileri kullanırım. Merkez Yönetim Kurulu'nu da ilan ederim' mantığı, başka partilerde yürüyebilir ancak CHP'de yürümez. CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bugün Parti Meclisi böyle bir kuralsızlığa direnmiştir. Kuralsızlığı Parti Meclisi'nin kuralları içerisinde tedavi etmiştir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama, hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır.'' Sav, bir gazetecinin ''Disiplin Kurulu'na mı sevk edilecek?'' sorusuna, ''Disiplin Kurulu'na sevk edilecek, demiyorum. Disiplin suçu işlemiştir, diyorum'' yanıtını verdi. ''Tüzük Kurultayı CHP'deki krizi çözer mi?'' şeklindeki soru üzerine de Sav, ''CHP çok krizler atlatmış bir partidir. Bu krizler CHP'ye hafif gelir. Bunu da çok kolay rahatlıkla atlatır. Eğer elimizde bu Parti Meclisi'nin seçimli kurultay yapma imkanı olsa biz gündeme onu da alırdık. Maalesef olağanüstü kurultaylarda, seçim isteme yetkisi sadece Genel Başkan'a ait oluyor'' dedi. Sav, bir gazetecinin, ''Eğer Genel Başkan 'Ben seçimli kurultaya gidiyorum' derse ne yaparsınız?'' sorusu üzerine de ''Çok memnun oluruz. Biz öyle bir karar alamıyoruz, keşke alabilsek ve seçimli bir kurultaya gidebilsek'' diye konuştu.