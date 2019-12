-SAV GÖREVİNİ BATUM'A DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Önder Sav, 10 yıldır sürdürdüğü CHP Genel Sekreterliği görevini Suheyl Batum'a devretti. Batum, devir-teslim öncesi parti genel merkezine gelen Sav'ı, genel merkez önünde karşıladı. Sav ve Batum daha sonra devir-teslimin yapılacağı genel sekreterlik makamının bulunduğu 10. katta çıktılar. Sav, burada yaptığı konuşmasına "sevgili arkadaşlarım, dostlarım, çok sevgili dostum, arkadaşım, kardeşim sayın Süheyl Batum" hitabıyla başladı. Bugünün kendisi için yaşamındaki en önemli, anlamlı ve onurlu günlerden biri olduğunu belirten Sav, 10 yıl 28 gün aralıksız sürdürdüğü CHP Genel Sekreterliği görevini Süheyl Batum'a devrettiğini ifade etti. Sav, devir teslim törenini geçtiğimiz Cuma günü yapmayı planladıklarını ancak programların yoğun olması ve araya hafta sonunun girmesi nedeniyle törenin bugüne kaldığını dile getirerek, ''Bu odada benim çok sıkıntılı, sevinçli, onurlu günlerim geçti. Çok sayıdaki dostumuzla, CHP örgütüyle, CHP ailesiyle burada sevinçleri bölüştük, kimi zaman seçimlerin yarattığı hüznü bölüştük. O nedenle bu odanın benim özel ve siyasi yaşamımda çok anlamlı bir yeri var'' dedi. Zaman zaman bazı medya organlarında pek çok eleştiriye muhatap olduğunu anlatan Sav, ''Dostlarımın öfkesini çekecek kadar sabırlı davranmayı önemsedim. Partinin çıkarı için, partinin dışa dönük görüntüsünün aksamaması, zedelenmemesi için pek çok şeyi görmezlikten geldim, hoş görüyle karşıladım'' diye konuştu. Bulundukları odanın başka tarihi bir anlamı da olduğunu, 17 Mayıs 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına adaylığını desteklediğini açıkladığını anımsatan Sav, tüm CHP ailesiyle görkemli kurultayı yaşamanın yollarını da bulundukları odada açtıklarını söyledi. -BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR- Sav, CHP Parti Meclisi'ne (PM) kendisini Genel Sekreter olarak öneren eski Genel Başkan Deniz Baykal ile son kurultaydan sonra bu görevi üstlenmesini isteyen Kılıçdaroğlu'na teşekkür etiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bu birlikteliğimiz, bu güzellikleri CHP'de daha çok sergileyip daha çok yaşatacağız. Biz bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde ufak tefek serzenişler olabilir. Ama kol kırılır, yen içinde kalır, dışa dönük mücadelemizi, karanlıklara karşı mücadelemizi yine hep birlikte o meşhur deyimiyle omuz omuza yapmak durumundayız. Sevgili Uğur Mumcu'nun dediği gibi o yenilmez tek güç halkımızla tek bir yumruk, tek bir yürek gibi çalışma alışkanlığımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum.'' Sav, Kemal Kılıçdaroğlu ile görevi yürütecek yeni yönetime CHP için olumlu ve CHP'nin ilkelerinden sapmayan her türlü girişiminde hiç bir art düşünce gütmeksizin yardımcı olacağını da vurguladı. Sav, şöyle devam etti: ''Cumhuriyetin demokratik laik sosyal hukuk devleti nitelikleri ve Atatürk milliyetçiliği yolundaki uğraşımız ve devletin ve ulusun bölünmez bütünlüğü doğrultusundaki çabalarımız aralıksız sürmelidir. CHP'nin ötelenemez görevleri arasındaki bu ilkeler bizim de ilkelerimiz olmaya devam edecektir. Hep birlikte CHP'yi başarıya taşırken bu ilkeler rehberimiz olmalıdır.'' Genel Sekreterlik görevini devrettiğini ancak dostluklarını ve gönlünde yaşattığı Genel Başkan sevgisi ve saygısını taşıyarak ayrıldığına dikkati çeken Sav, şunları kaydetti: ''Şu aşamada hiç kimseye kırgın, küskün değilim. Hiç kimsenin de kırgınlıkların, küskünlüklerin tutsağı olmasını istemem. Siyaset, sürekli kırgınlık, küskünlük tutsaklığıyla ilelebet süremez. Elbette CHP gibi Türkiye’nin en köklü partisinde tekdüze, tornadan çıkmış anlayış beklenemez. Her düşüncenin, her anlayışın CHP’nin kalın çizgileri içinde kalmak kaydıyla bir anlamı vardır, değeri vardır. Ben bundan sonraki siyasi yaşamında bu anlam ve değere uygun davranacağım ve böyle bir görevi değerli bir siyaset adamı, bilim adamı, dostum Sayın Süheyl Batum'a devrederken de huzur içindeyim. Onun, benim biraz önce kısaca altını çizmeye çalıştığım değerlere sahip çıkacağından hiçbir kuşkum yok. Hiçbir CHP'li, CHP Genel Sekreterliğine geldikten sonra hele, geride bıraktığı dönemlerde bazı konulardaki düşüncelerini taşımakla beraber ileriye dönük olarak CHP'nin ilkelerini de taşımak, onların savunuculuğunu yapmak durumundadır. Ben Sayın Batum'a bu göreve atandıktan sonra bu duyguları taşıdığını gördüğümü ifade etmek istiyorum...'' -''CHP YOLUNDAN SAPMAYACAKTIR''- Görevi devralan yeni genel sekreter Süheyl Batum da çok önemli bir gün yaşadığını belirterek, bugünün kendisi açısından da çok onur verici bir devir teslim olduğunu, eski ve yeni MYK üyeleriyle aynı doğrultuda siyaset yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Batum, ''CHP, cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi bugün de özellikle yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye gitmesinde, demokratik, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü, laiklik, çağdaşlık gibi değerlerinin korunmasında, geliştirilmesinde temel işlevi olan parti olacaktır ve olmuştur'' dedi. Bundan birkaç gün önce eski Başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in anısına bir tören düzenlediklerini, hemen ardından eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün anısına düzenlenen toplantıda buluştuklarını, bugün de CHP İl Başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini kaydeden Batum, şöyle konuştu: ''Bu, CHP’nin kökeninin ve yolunun nereden geldiğini ve ne şekilde devam edeceğini açıklıkla gösteren bir göstergedir. Zaten bu da CHP'nin ne olursa olsun hiçbir zaman yolundan sapmayacağının ve Türkiye’nin demokrasisinin, hukuk devletinin, çağdaş devlet anlayışının, bireyiyle yakından ilgili şefkatli devlet anlayışının hem göstergesi, hem de güvencesi olduğunu gösteren çok somut örneklerden bir tanesidir. O bakımdan bugünkü devir teslim töreni bu uzun ve daha da uzun sürecek yolda sadece bir aşamadır. Mutlaka bu mevkilerde CHP'de Genel Sekreterlikler, Genel Başkanlıklar, MYK üyelikleri, İl, İlçe Başkanlıkları değişecektir ama gerçek, demin söylediğimiz gibi, ikimizin de ifade ettiği gibi, gerçek, o yol devam edecektir.'' Batum, yaptığı hizmetlerden dolayı Sav'a teşekkür ederek, tecrübelerinden her zaman faydalanacağını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Batum, Kemal Kılıçdaroğlu adına hazırlanmış bir plaketi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'la birlikte Sav'a verdi. -''TARTIŞMALARI AİLE İÇİ SİTEMLERDİR''- Sav, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin yeni MYK'nın görevlendirilmesinin ardından, MYK'nın geçersiz olduğu yönünde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sunduğunu hatırlatması üzerine Sav, ''Benim başlangıçtaki sözlerim herşeyi ifade ediyor, geriye dönük bazı şeyleri kaşımanın bir anlamı yok. Bugün güzel bir gündür. Daha güzel günlerin başlangıcıdır. Artık Önder Sav, Süheyl Batum diye bakmayın, CHP bütünlüğü, CHP ailesi olarak bakın. Biz bir aileyiz. O aile içinde sorunlarımızı çok anlayışlı bir şekilde bir birimizle konuşuruz'' yanıtını verdi. Sav, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti genel merkezinde bir ziyaret yapmak istediğini de bildirdi. Sav, bir gazetecinin ''Deniz Baykal ile görüşecek misiniz?'' sorusu üzerine, ''Böyle bir zemin zaman ortam olursa, gayet tabii görüşürüm. Sayın Baykal benim çok önceden bu yana tanıdığım, uzun yıllar aynı siyaseti yürüttüğüm arkadaşım. Onunla da her hangi bir kırgınlığım, dargınlığım söz konusu değildir'' dedi. ''İlk gün sert açıklamalar yaptınız, Kılıçdaroğlu'nun disiplinsiz davrandığını söylediniz. Düşüncelerinizin değişmesinde ne etkili oldu?'' yönündeki bir soru üzerine Sav, yaşananları aile içi sitemler olarak nitelediğini ve sözlerinin bu çerçevede değerlendirilmesini istediğini söyledi. -NOTLAR- Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Merkezi'ne kendisine ait özel otomobille geldi. CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, Sav'ı Genel Merkez girişinde karşıladı. Karşılama töreninde, bugün yapılacak toplantı öncesi Ankara'ya gelen bazı il başkanları da katıldı. Batum ve Sav, daha sonra birlikte parti Genel Merkezinin 10. katında bulunan Genel Sekreterlik makamına çıktı. Devir teslim töreninde CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile eski CHP Genel Sekreter Yardımcıları Tekin Bingöl, Abdülrezzak Erten ve Gökhan Günaydın ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı da hazır bulundu. Sav, devir teslimin ardından Batum tarafından yine parti genel merkezi önüne kadar uğurlandı.