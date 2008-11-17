Şaul Mofaz suikast politikasını geri istedi

İsrail Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz, "İsrail'in artık konuşmayı bırakıp suikast politikasına geri dönerek, Hamas liderlerine suikast düzenlemesini" önerdi. Mofaz, İsrail'in caydırıcılığının etkisini yitirdiğini söyledi.



Eski savunma bakanlarından Şaul Mofaz, Gazze Şeridi ile sınır yakınlarındaki, başta Aşkelon ve Sderot kentleri olmak üzere Yahudi kent ve kasabalarının yeniden Kassam roketi ile havan topu saldırılarına hedef olmasının ardından, İsrail'in İbranice yayımlanan gazetelerinden Yedioth Ahranot'un internet sitesine yaptığı açıklamada, "Hemen bir plan oluşturmalı ve kabinenin onayına sunmalıyız" dedi.



Mofaz'ın genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı yaptığı dönemlerde, özellikle 2000 yılı intifadası sürecinde İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde önde gelen Filistinli siyasi ve askeri grup liderlerine yönelik birçok suikast yapmıştı.



“Elektrik-su kesme sonuç vermedi”



Mofaz, İsrail yönetimini eleştirerek, mevcut politikasını değiştirmesini istedi ve "Gazze'de bir Hamas hükümeti sorunuyla baş etmenin bir yolu yok. Hamas hükümetine karşı izleyeceğimiz politikayı belirlemek için Bakanlar Kurulu'nun acilen toplanması gerekiyor. Günümüz gerçeği şu ki, artık İsrail'in caydırıcılığı etkisini yitiriyor" dedi.



"İsrail'in Gazze'nin elektrik ve suyunu kesme, bölgeye mal akışını engelleme politikasının istenen sonuçları vermediği görülüyor. Dahası, sanki barışı isteyen Hamas değil de bizmişiz gibi davranıyoruz. Bu yaklaşım ve siyaset açık ki yanlış" diyen Mofaz, şu sıralar Gazze'yi yeniden işgal etme düşüncesini desteklemediğini söyledi ve "Ama harekete geçip Hamas liderleriyle hesaplaşmalıyız. Onlar canları istediğinde ateşkesi ihlal edebilecekler ama biz vatandaşlarımızı kaçırılmaya, yaralanmaya karşı koruyamayacağız öyle mi" diye konuştu.



"Bir hareket yaptığımızda da karşılık olarak Aşkelon'a grad füzeleri, Kassam roketleri ve havan mermileri yağıyor" diyen İsrail Ulaştırma Bakanı, şöyle devam etti:



"Hamas liderlerini öldürmeye yönelik nokta eylemleri yapmalıyız ve bu, tüm terör örgütlerine karşı somut eylemler belirleme şeklinde genel bir politikanın parçası olmalı."



Mofaz'ın açıklamalarına, İsrail parlamentosunun (Knesset) sol partisi Meretz'in Meclis Grubu Başkanı Zahava Gal-On'dan tepki geldi. Gal-On, Mofaz'ın "hedefli suikastları" yeniden başlatma önerisine karşı, "Mofaz, Kadima'nın merkez bir parti değil, daha çok sağ kanat bir parti olduğunu ortaya koyuyor. Hedefli suikast politikası, daha fazla teröre meydan verdiğini kanıtlamıştır. Mofaz bunu anlayamadı" diye konuştu.



