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SAUD EL FAYSAL İLE LİBYA GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) 

18 Mart 2011 00:54

-SAUD EL FAYSAL İLE LİBYA GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Saud El Faysal'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Körfez güvenliği ile Libya ve Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre temaslar sırasında, daha önce de ifade edildiği gibi Bahreyn'de ve bölgede gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yapıldı ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Suudi yetkililerin de bölgede istikrarın sağlanması çabasında Türkiye'ye duyulan güveni vurguladığı kaydedildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Faysal, akşam saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, Başbakanlık Resmi Konutu'nda yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılmıştı. Konuk Bakan daha sonra Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilmişti.

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