-SAÜ, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETECEK SAKARYA (A.A) - 14.07.2010 - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca kabul edilen proje kapsamında 100 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğretecek. SAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin başkanlığında, akademisyenlerden oluşan heyetin Erasmus Yoğun Dil Kursu için AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığına yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi. Ülke genelinde çeşitli projeler için 11 üniversitenin başvurusunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, SAÜ'nün de içinde bulunduğu 4 üniversitenin proje başvurusunu kabul etti. Erasmus Projesi kapsamında ülkemize gelecek 100 yabancı öğrenciye başlangıç ve orta düzey olmak üzere, 9 Ağustos-3 Eylül 2010 ve 13 Aralık-21 Ocak tarihleri arasında Türk Dili ve Türk Kültürü kursları verilecek. Yabancı öğrencilere, akademisyenlere, yabancı uyruklu vatandaşlara ve daha geniş bir yelpazeye Türk Dili ve Türk Kültürü'nü sistematik ve daha köklü öğretmek amacıyla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin başkanlığındaki komisyon, bu çalışmanın Avrupa Dil Pasaportu kapsamında, dil seviye grupları, hedef ve yeterlilikleri çerçevesinde olması için çalışmaktadır.''