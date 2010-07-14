T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SAÜ, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETECEK SAKARYA (A.A)

14 Temmuz 2010 21:11

-SAÜ, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETECEK SAKARYA (A.A) - 14.07.2010 - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca kabul edilen proje kapsamında 100 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğretecek. SAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin başkanlığında, akademisyenlerden oluşan heyetin Erasmus Yoğun Dil Kursu için AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığına yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi. Ülke genelinde çeşitli projeler için 11 üniversitenin başvurusunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, SAÜ'nün de içinde bulunduğu 4 üniversitenin proje başvurusunu kabul etti. Erasmus Projesi kapsamında ülkemize gelecek 100 yabancı öğrenciye başlangıç ve orta düzey olmak üzere, 9 Ağustos-3 Eylül 2010 ve 13 Aralık-21 Ocak tarihleri arasında Türk Dili ve Türk Kültürü kursları verilecek. Yabancı öğrencilere, akademisyenlere, yabancı uyruklu vatandaşlara ve daha geniş bir yelpazeye Türk Dili ve Türk Kültürü'nü sistematik ve daha köklü öğretmek amacıyla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin başkanlığındaki komisyon, bu çalışmanın Avrupa Dil Pasaportu kapsamında, dil seviye grupları, hedef ve yeterlilikleri çerçevesinde olması için çalışmaktadır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24