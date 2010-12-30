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Dünya

SATÜRN'DEKİ DEV KASIRGA GÖRÜNTÜLENDİ ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 22:35

-SATÜRN'DEKİ DEV KASIRGA GÖRÜNTÜLENDİ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Satürn'ün yörüngesinde bulunan uzay aracı Cassini, dev gezegende daha önce amatör astronomlar tarafından bildirilen korkunç kasırgayı görüntüledi. NASA'dan yapılan açıklamada, halkalı gezegenin güney yarıküresinde fotoğraflanan dev kasırganın birkaç hafta önce amatör astronomlar tarafından gözlendiği belirtildi. Araştırmacılar, gaz devi gezegende kasırgalara sık sık rastlandığını belirtiyor. 1997'de uzaya gönderilen Cassini, Satürn'ü ulaştığı 2004'ten bu yana görüntülemeyi sürdürüyor.

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