Satürn uydusunda Pac-Man'e rastladı

T24- NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansı (ISA)’nın 2017’ye kadar görevini sürdürecek ortak projesi olan insansız uzay laboratuarı ve gözlem aracı olan Cassini, Mimas'ın yüzeyini araştırırken Pac-Man'e benzeyen görüntüler elde etti.





Termal kamerayla Mimas'ın sıcaklık farklılarını ve yüzeyini araştırırken elde edilen görüntüler 1980'lerdeki ikon oyunu kahramanlarından Pac-Men' benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uydunun kraterli görüntüsü daha önce de star Wars serisindeki Ölüm Yıldızına benzerliğiyle fantastik yorumların odağı olmuştu.





NASA uzmanlarına göre bu oluşumun sebebi yüzeydeki jeololik farklılıklar. Elementlerin ısıyı muhafaza etme dereceleri farklı olduğundan, termal ölçümlerde de farklı renkler beliriyor.

Elde edilen görüntülerde Satürnün uydusu Mimas'ın yaklaşık 400 km çapındaki yüzeyinde yer alan Hersckel Krateri Pac Man'in yediği taşlara benziyor.