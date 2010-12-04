-SATRANÇTA BİRİNCİLİK ERMENİSTAN'IN BURDUR (A.A) - 04.12.2010 - Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda, birinciliği Ermenistan takımı kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen ve 27 Kasım'da ilk turla başlayan turnuva, sona erdi. Türkiye'den 4 takımın katıldığı şampiyonaya 17 ülkeden 22 takım halinde 99 sporcu katılırken, son olarak yapılan 10. tur maçında Türkiye adına yarışan Beyaz Takım, Ermenistan takımı ile mücadele etti. Ermenistan, Türkiye ile 2-2 berabere kalarak toplam 30,5 puanla turnuvanın şampiyonu oldu. Hindistan ise ikinciliği kazanırken, 10 turda yapılan maçlar sonucu Kırmızı Takım ise dördüncülüğü elde ederek Türk takımları arasındaki en iyi dereceyi aldı. Turnuvanın ödül ve kapanış töreni Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda yapılacak.