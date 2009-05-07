Satranç ustası Miroslav Filip hayatını kaybetti

Uluslararası alanda tanınmış büyük satranç ustası, Çek Cumhuriyeti vatandaşı Miroslav Filip'in 27 Nisan’da Prag'da hayata veda ettiği açıklandı.



Çek Cumhuriyeti haber ajansı CTK'daki haberde, 80 yaşındaki ustanın 1956 ve 1962'de dönemin 3 dünya şampiyonu Hollandalı Max Euwe ile Sovyet Mikhail Tal ve Vassily Smyslov'u yendiği hatırlatıldı.



Haberde, sonradan hakemlik yapan Filip'in 6 dünya şampiyonasını yönettiği de vurgulandı ve satranç sevdalılarının başucu kitabı haline gelen "Baguio'da 100 Gün" adlı kitabında, Filipinler'deki bu kentte 1978'de Anatoli Karpov ve Viktor Kortchnoy'un karşılaştığı maçı anlattığı belirtildi.



Miroslav Filip, 70'li yıllarda gençlere satrancı sevdirmek amacıyla bir dizi televizyon programı da yapmıştı.

