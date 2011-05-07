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Yaşam

'Satmak da istismara girer'

Savcı, iki şüphelinin 'birden fazla cinsel istismardan' da yargılanmasını istedi...

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yurttan kaçan çocukları fuhuşa iten iki zanlı için çarpıcı talep. Savcı, iki şüphelinin 'birden fazla cinsel istismardan' da yargılanmasını istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz'dan, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin, hukuk tarihine geçecek ilginç iddianamenin öyküsü şöyle: 

Satmak da istismara girer

-İstanbul Valiliği, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Kemerburgaz Ağaçlı Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 'kızlarımız önce uyuşturucuya alıştırılıyor sonra da fuhuş tuzağına düşürülüyor' ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

- Bedrettin K. (34) ile Tolga E.'nin devlet korumasındaki Y.A. (15) ve K.G. (14) ile arkadaşlık kurduğu saptandı. Şüphelilerin iki kızı uyuşturucuya alıştırdığı, ardından zehir parası için fuhuşa zorladığı tespit edildi.

- Gözaltına alınan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Savcı şüphelilerin sadece 'fuhuşa aracılık' ve 'uyuşturucuya alıştırmak' değil ayrıca 'cinsel istismar' suçundan da yargılanmalarını talep etti. 

- İddianamede Bedrettin K. ve Tolga E.'nin  'uyuşturucu satmak, kullanımını kolaylaştırmak, tehdit ve kişinin çaresizliğinden yararlanarak fuhuş yaptırmak' ve suçun işlenmesinde yardımcı olma hallerini içeren TCK'nın 39. maddesini de ekleyerek 'birden fazla cinsel istismar' suçundan da toplamda 82 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. İddianame Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


Yaşamları Dram

İdianame tuzağa düşürülen kızlarla ilgili yaşadıkları travma ve çaresizliği yansıtan detaylara da yer verildi. K.G.'nin cinsel istismar ve uyuşturucudan dolayı davranış bozukluğu sergilediği, yurda yerleştirilmekten korktuğu belirtildi. Y.A.'nın ise fiziksel ve psikolojik olarak isitismara uğraması nedeniyle Çocuk Ergin Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde tedavi gördüğü vurgulandı.


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