Satırla tehdit eden provokatör yazar, düğününe katılan Erdoğan ve Sedat Peker'e şükranlarını sundu

Nefret söylemi ve tehdit içeren tweetleriyle tanınan AKP'ye yakın isimlerden "Sağlam İrade" rumuzlu Twitter kullanıcısı ve yazar Taha Ün, 13 Haziran'da gerçekleşen nikâh törenine katılan ve kendisini kutlayanlara Twitter’dan şükranlarını sundu. Twitter'da ‘PKKlılar ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurmayı başarabilen tek nesne’ diyerek bir satır resmini "hey gidi 90lar" yorumuyla paylaştığı tartışma yaratan tweetiyle de tanınan Ün’ün teşekkür ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve yeraltı aleminin ünlü ismi, Ergenekon sanığı Sedat Peker yer aldı.

Taha Ün’le, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın özel kalem müdiresi Sema Silkin’in nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıymış, çiftin şahitliklerini, Tayyip ve Emine Erdoğan’ın yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım yapmıştı.

Sedat Peker’le samimi sohbet

Beylerbeyi Sarayı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ergenekon davası sanığı Sedat Peker ve İHH Başkanı Yıldırım’ın samimi sohbeti dikkat çekmişti.

Taha Ün, nikah törenine katılan ya da kendisini arayarak kutlayanlara Twitter üzerinden teşekkkür etti.

Şükran listesi

Takipçilerini ‘İstanbul’un beş mahallesindeki soysuz böcekleri’ ezmeye çağıran, ‘Sünni olsun çamurdan olsun’ diyerek mezhepçi yaklaşımını gizleme gereği duymayan Ün’ün ‘şükran listesi’ şöyle: