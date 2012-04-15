Satırla polislere saldırdı

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde pijamalarla yola fırlayıp, devriye görevi yapan ekip otosunu durduran ve kapısını açıp araca binen 41 yaşındaki T.B., "Bakanlığa çek" diye seslendiği polis memurları Ali Rıza Metin ve Enver Sevgili’ye satırla saldırdı. Polis memurlarını boğuşma sırasında yüzünden ve başından yaralayan T.B. tabancayla bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Devriye görevi yapan Ali Rıza Metin ve Enver Sevgili’den oluşan polis ekibi, pijamalarıyla yola fırlayan bir kişinin, kendilerine işaret etmesi üzerine acil bir durum olduğu düşüncesiyle durdu. Polis aracının durmasının ardından arka bölümdeki sürmeli kapıyı açan saldırgan, koltuğa oturduktan sonra polis memurlarına "Bakanlığa çek" diye seslendi. Polis memurlarının "Ne bakanlığı" demesi üzerine saldırgan bu kez "Gazdan ayağını çekme" diye bağırdarak, yanındaki satırı hemen önündeki koltukta oturan polis memuru Ali Rıza Metin’nin boğazına dayadı. Araç içerisinde yaşanan boğuşma sırasında saldırgan, Metin’i yüzünden ve başından yaraladıktan sonra kendisine müdahele eden direksiyondaki polis memuru Enver Sevgili’nin de başına vurarak yaraladı.

Bacaklarından vurdu

Arbede sırasında araçtan inen polis memuru Enver Sevgili, tabancısını çekerek ekip arkadaşına satırla saldırmayı sürdüren saldırganın bacaklarına doğru ateş etti. İki bacağından da yaralanan saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine takviye olarak gelen çok sayıda polis ekibi, iki meslektaşlarını yakındaki Medical Park Hastanesi’ne götürdü. Yaralanan şüpheli de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucudan kaydı çıktı

Polis memurları Ali Rıza Metin ile Enver Sevgili, acil servisteki müdahalenin ve yaralarına dikiş atılmasının ardından taburcu edildi. Polis memurları daha sonra ifadeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisin, adının T.B. olduğunu belirlediği şüpheli ise, Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Almanya doğumlu olan ve Postacılar semtinde tek başına yaşayan, uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydı bulunan T.B.’den, komşularının da sık sık şikayetçi olduğu ortaya çıktı. T.B.’nin neden böyle bir olaya kalkıştığı, psikolojik sorunlarının bulunup bulunmadığının da araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.