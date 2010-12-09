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Çevre

Satın Alma Evlat Edin!

Almanya’da yaşayan Türk oyuncuları yeni PETA-Kampanyası için poz verdi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Alman RTL kanalında yayınlanan ’Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ dizisinin Türk asıllı oyuncuları Sıla Şahin ve Tayfun Baydar, barınakda yaşayan üç köpekle birlikte, PETA Deutschland için Marc Rehbeck'in objektifinin karşısına geçti.



Oyuncular, bu yeni kampanya ile, hayvan üreticilerinden, petshoplardan veya hayvan borsaları ve pazarlarından hayvan satın alımına, hayvanların satış ve ticaretine karşı PETA’nın kampanyasına destek oldu. “Satın Alma Evlat Edin“ kampanyası, hem Türkiye hem de Almanya’da yayınlanacak.

Şahin ve Baydar PETA’ya verdikleri demeçte; ’Türkiye’de sokaklarda binlerce evsiz hayvan yaşamakta. Ayrıca Türkiye barınaklarında genelde korkunç şartlar altında yaşam savaşı veren ve bir sıcak yuva bekleyen binlerce kedi köpeğin varlığı da herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye’de buna rağmen pazarlarda ve petshoplarda binlerce kedi köpek ve diğer hayvanların satışı yapılmaktadır. Bu durum hayvan sefaletini körüklemekte ve hayvanlar için acımasız şartların doğmasına yol açmaktadır. Bu sorumsuzca yapılan bir ticarettir! Lütfen biraz düşünceli olup, hayvan satın almak yerine sıcak yuva bekleyen evsiz hayvanları sahipleniniz" dedi.



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