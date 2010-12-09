T24

Oyuncular, bu yeni kampanya ile, hayvan üreticilerinden, petshoplardan veya hayvan borsaları ve pazarlarından hayvan satın alımına, hayvanların satış ve ticaretine karşı PETA’nın kampanyasına destek oldu. “Satın Alma Evlat Edin“ kampanyası, hem Türkiye hem de Almanya’da yayınlanacak.Şahin ve Baydar PETA’ya verdikleri demeçte; ’Türkiye’de sokaklarda binlerce evsiz hayvan yaşamakta. Ayrıca Türkiye barınaklarında genelde korkunç şartlar altında yaşam savaşı veren ve bir sıcak yuva bekleyen binlerce kedi köpeğin varlığı da herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye’de buna rağmen pazarlarda ve petshoplarda binlerce kedi köpek ve diğer hayvanların satışı yapılmaktadır. Bu durum hayvan sefaletini körüklemekte ve hayvanlar için acımasız şartların doğmasına yol açmaktadır. Bu sorumsuzca yapılan bir ticarettir! Lütfen biraz düşünceli olup, hayvan satın almak yerine sıcak yuva bekleyen evsiz hayvanları sahipleniniz" dedi.