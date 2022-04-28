Satılık ve kiralık daire nasıl bulunur?

Hayallerinizdeki satılık ve kiralık daire arayışında bulunurken dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay bulunmaktadır. Günümüzde emlak sitelerinde her gün birçok satılık daire ilanları yayınlanmaktadır. Bu ilanlar arasında kaybolmadan sizlere en uygun evleri listelemenin püf noktaları bulunmaktadır.

Satılık ve Kiralık Daire Ararken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bütçenize ve istediğiniz evin özelliklerine göre işinizi kolaylaştıracak en önemli adımlar şunlardır:

Güvenilir emlak sitelerinden satılık ve kiralık daire seçeneklerini en pratik ve hızlı şekilde bulabilirsiniz.

Zingat.com ile satılık ve kiralık daire ilanlarını ve tüm özelliklerini saniyeler içinde bulabilirsiniz. İl, ilçe, mahalle, fiyat, metrekare, oda sayısı, bina yaşı vb. detaylı filtreleme seçenekleri ile listelenen ev ilanlarını inceleyebilirsiniz. Size en uygun filtreleme seçeneklerini “detaylı filtre” seçeneği ile arttırabilirsiniz.

Satılık ya da kiralık ev seçeneklerine bakmadan önce bütçenizi belirlemeniz gerekmektedir. Gider ve gelir tablosu oluşturarak bütçenizi belirleyebilirsiniz.

Bütçenizi belirledikten sonra ev sahibi olacağınız ya da kiralayacağınız evin konumu, oda sayısı, bina yaşı gibi özellikleri öncelik sırasına almanız gerekmektedir.

Emlak sitelerinde ev arayışında bulunurken kararı etkileyen en önemli özelliklerden biri evin ve odalarının fotoğrafıdır. İlan da yer alan fotoğrafları mutlaka incelemelisiniz. Beğendiğiniz evleri mutlaka bizzat yerinde görmeniz gerekmektedir.

Kiralık Daire Arayanlar İçin Önemli İpuçları

Sorunsuz bir ev kiralama süreci gerçekleştirmek için iyi bir araştırma yapmak gerekmektedir. Günümüz koşullarında istenilen kiralık evi bulma süreci oldukça zordur. “Zingat bana ev bul” hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

“Zingat bana ev bul” hizmeti sayesinde hayallerinizdeki kiralık daire seçeneklerini zamandan tasarruf ederek bulabilirsiniz. Kriterlerinizi belirledikten sonra iletişim bilgilerinizi girdiğinizde profesyonel Zingat üyesi olan emlak danışanları en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.

Kiralık daire arayışında bulunan kişilerin öncelikle kiralamak istedikleri dairenin konumunu belirlemeliler. Daire merkezi konumda mı bulunmalı? İş yerinize yakın konumda mı olmalı? gibi soruları göz önünde bulundurarak tercih edilmelidir.

Konum araştırması yaparken toplu taşımaya olan yakınlığı, hastane, okul ve sosyal yaşam alanlarına olan mesafesini de göz önünde bulundurmalısınız.

Tercih ettiniz daireyi kiralamadan önce mutlaka daire ziyaret edilmeli ve detaylı bir şekilde tesisat ve bina durumuna bakılmalıdır.

Kiralayacağınız evin depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka öğrenilmelidir. Evin fay hattından geçip geçmediği araştırılmalıdır.

Herhangi bir kaza ya da acil durumda yangın söndürme tüpü, yangın merdiveni gibi özelliklerinin olup olmadığını kontrol edilmelidir.

Kiralayacağınız ev bütçenize uygun olabilir ama aidat gibi aylık ödenmesi gereken harcamalar da öğrenilmelidir. Belirlediğiniz bütçe ile ödenmesi gereken aylık aidat tutarı arasında büyük bir fark olmamalıdır.

Eğer kiralık daire seçimi yaparken zorlanıyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bu süreci bir uzmanla yürütmek en iyi seçeneklerden biri olabilir. Danışman aradığını daireye göre seçenekleri sizlere sunacaktır. Bina yaşı, konum, oda sayısı vb. birçok detayı kolaylıkla netleştirebilirsiniz.

Satılık Daire Arayanlar İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satılık daire arayışında bulunan kişilerin öncelikle ev ile ilgili isteklerini ve ihtiyaçlarını belirlemelilerdir. Bütçe aralığı, konum, oda sayısı, bina yaşı vb. birçok faktörü göz önünde bulundurarak öncelik listesi oluşturulmalıdır.

Bütçeniz çok geniş değilse ve yalnız yaşıyorsanız stüdyo ya da 1+1 daireler en uygun satılık daire seçenekleri olacaktır. Çocuklu ve kalabalık aileler için 2+1, 3+1 ve 4+1 odalı satılık daireler incelenmelidir.

Satın almak istediğiniz evin kredi koşulları, evin ipotek ve haciz durumu, ulaşım imkanları, evde mevcut kiracının olup olmadığı gibi detayları da araştırmanız gerekebilir.