Satılık konut fiyatları en çok Gaziantep, Adıyaman ve Antalya'da artış gösterdi

Hürriyet Emlak'ın, Kasım 2020 Emlak Endeksi verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep, Adıyaman, Antalya, Eskişehir ve Sakarya geldi. İstanbul'da ise Sarıyer ilçesi konut fiyatlarının en çok hareketlendiği ilçe oldu.

Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (yüzde 59,14), Adıyaman (yüzde 49,33), Antalya (yüzde 48,57) Eskişehir (yüzde 43,70) ve Sakarya (yüzde 43,07) geldi. Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6 bin 357 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5 bin 379 TL ile İstanbul, 4 bin 141 TL ile İzmir ve 4 bin 59 TL ile Antalya izledi.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 48,57 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (yüzde 36,13), İstanbul (yüzde 30,93), İzmir (yüzde 28,64) ve Bursa (yüzde 14,34) izledi.

Sarıyer'de fiyat hareketi en yüksek ilçe oldu

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Sarıyer (yüzde 113,99), İstanbul Beykoz (yüzde 101,05), İstanbul Avcılar (yüzde 97,39), Ankara Gölbaşı (yüzde 96,48) ve İzmir Foça (yüzde 96,09) geldi.

Sarıyer ve Avcılar'da fiyatlar ikiye katlandı

Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 113,99’luk yükselişle dikkat çeken Sarıyer’i, Beykoz (yüzde 101,05), Avcılar (yüzde 97,39), Üsküdar (yüzde 80,43) ve Başakşehir (yüzde 71,71) izledi.

Ankara Gölbaşı'nda konut fiyatları artmaya devam ediyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı yüzde 96,48 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (yüzde 66,30), Pursaklar (yüzde 43,09), Sincan (yüzde 36,42) ve Etimesgut (yüzde 34,82) takip etti.

Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Foça’da yer alan konutlar bir yıllık süreçte yüzde 96,09 oranında artış gösterirken, Foça’yı, Çeşme (yüzde 56,55), Narlıdere (yüzde 52,01), Çiğli (yüzde 51,47) ve Menderes (yüzde 45,51) izledi.

"İstanbul ve Ankara'da ilan sayıları düşüyor"

Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye genelinde son 1 yıldaki değişimi şu şekilde değerlendirdi: “Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi, Türkiye genelindeki satılık konutlarla ilgili çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Gaziantep’in son birkaç aydır Türkiye’nin satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il olarak önde geldiğini görüyoruz. Beraberinde Antalya ve Eskişehir de listedeki yerini koruyor. Satılık konut fiyatlarının artışıyla birlikte ilan sayılarında da önemli değişiklikler gözlemliyoruz. Örneğin Ankara’da son 1 yıl içerisinde girilen ilan sayılarında yüzde 41’lik bir düşüş var. Özellikle Çankaya ilçesinde yüzde 47, Etimesgut ilçesinde yüzde 50’lik bir gerileme söz konusu. Burada bu ilçelerin son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarını yüzde 30’dan daha fazla artırmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde İstanbul genelinde de yüzde 28’lik bir gerileme görüyoruz. Satılık konut fiyatlarındaki artışın en yüksek gözüktüğü ilçelerden Avcılar’da son 1 yılda ilan sayılarında yüzde 48, Başakşehir’de yüzde 47 oranında gerileme var.

Şaşırtıcı bir tespit de Beykoz’da. Satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilk 5 ilçe arasında yer alan Beykoz’da son 1 yılda girilen ilan sayıları yüzde 64 artış göstermiş. İstanbul ve Ankara’daki ilan sayılarının düşüş göstermesini, pandemi süreciyle pek çok kişinin daha çok güneye yönelmesine de yorumlayabiliriz. Örneğin Muğla’da girilen ilan sayıları son 1 yıl içerisinde yüzde 107 oranında artış gösteriyor. Yüzde 154 ile Bodrum başı çekerken sonrasında yüzde 96 ile Dalaman ve yüzde 61 ile Marmaris geliyor. Önemli oranda artış gösteren bir diğer ilimiz de Aydın. Son 1 yıldaki ilan sayıları yüzde 70 oranında artan Aydın’da yüzde 113 ile Kuşadası ve yüzde 55 ile Didim en çok rağbet gören ilçelerin başında geliyor. Büyük şehirlerden çok uzaklaşmak istemeyenlerin tercih ettiğini düşündüğümüz Balıkesir’de ise son bir yılda ilan sayılarında yüzde 52’lik bir artış var. En çok artış yüzde 158 ile Ayvalık’ta görülürken onu yüzde 61 ile Edremit takip ediyor.”

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