Satılacak ve kiralanacak evlerden hırsızlık yapan kişi yakalandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, satılık ve kiralık ilanı asılı evlere müşteri gibi davranarak, girip, hırsızlık yapan Esef Belge (43), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak, yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Koza, Güzelevler, Başak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde son 2 ayda 7 kişinin cep telefonu evlerinden çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarının meydana geldiği satılık ve kiralık ilanı asılı evlere giren hırsızlık şüphelisinin müşteri gibi davrandığı saptandı. Ayrıca Koza Mahallesi\'ndeki hırsızlık olayında da cep telefonu çaldığı fark edilince mahalleli tarafından kovalanırken, bisiklete binip, kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Kadınlar ile çocukların da kovaladığı hırsızlık şüphelisini mahalleliden biri de otomobille takip etti; ancak şüpheli, ara sokaklara girerek kayboldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. Hırsızlık yaptığı saptanan Esef Belge, evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Esef Belge, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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