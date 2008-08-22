Satıcı çekildi, Büyükekşi aday oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 9 Eylül’de yapılacak genel kuruluna sayılı günler kala başkanlık yarışı da kızışmaya başladı. TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın önceki gün başkanlık için aday olamayacağını açıklamasının ardından dün TİM Başkan Vekili Mehmet Büyükekşi başkanlığa talip olacağını söyledi.



Dün düzenlediği basın toplantısında adaylığını resmen açıklayan Mehmet Büyükekşi, aynı zamanda ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Ziylan Grubu'nun da yönetim kurulu başkanı. TİM Başkanlığı için Adnan Dalgakıran, İsmail Gülle, Ali Kahyaoğlu ve Mehmet Büyükekşi’nin yarışması bekleniyor.



