Sasonlu minik öğrencilerin okul çilesi

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, taşımalı eğitim sisteminden yararlanamayan öğrencilerin okul çilesini Meclis gündemine getirdi. Ata, Sason İlçesi Kelhasan Köyü’ne bağlı Sinemerg Mezrası’nda 5 ila 9 arasındaki minik öğrencilerin mezraya 3 km uzaklıktaki okula yaya olarak gittiklerine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelttiği sorular şöyle:

Batman İli’ne bağlı her ilçede “taşımalı eğitim sistemi” nden faydalanan köy sayısı kaçtır? Bu sistemin dışında kalan ve çeşitli nedenlerle sistemden faydalanmayan köy sayısı kaçtır?

Batman İli’ne bağlı her ilçede “taşımalı eğitim sistemi” nden yararlanan öğrenci sayısı kaçtır?

“Taşımalı eğitim sistemi”nin özellikle nüfusu az olan köy veya mezralarda, öğrencilerin bu sistemden mahrum bırakılması nedeniyle mağduriyete neden olduğu görülmektedir. Bakanlığınızca yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Eğer bulunmaktaysa bu çalışma ne şekilde olacaktır?

Batman İli’ne bağlı Sason İlçesi’nde “Taşımalı eğitim sistemi” kapsamına alınan merkezlerin öğrenciler için yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu merkezlerin arttırılmasına dair herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?