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Spor

Şaşkına çeviren rakam

Fenerbahçeli yöneticilerin bir inat uğruna bedelsiz elden çıkardıkları Tuncay Şanlı'nın fiyatı açıklandı.

19 Aralık 2008 02:00




Fenerbahçeli yöneticilerin bir inat uğruna bedelsiz elden çıkardıkları Tuncay Şanlı'nın fiyatı açıklandı. Telafuz edilen rakam bakın ne kadar.

Chelsea'nin Tuncay için yapmayı düşündüğü 16 milyon YTL'lik teklifi komik bulduğunu açıklayan Boro Menajeri Southgate, milli futbolcumuzun değerini açıkladı: 40 milyon YTL.

Sabah gazetesinin haberine göre. Middlesbrough'da Tuncay Şanlı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ada'da başarılı performansıyla göz dolduran ve takımını sırtlayan milli futbolcumuza, geçen hafta Chelsea'nin 7 milyon poundluk (16 milyon YTL) teklif yapacağı iddia edilmişti. Middlesbrough Menajeri Gareth Southgate, Chelsea'nin Tuncay için önerdiği bu rakamı 'çok komik' bulduğunu vurgulamıştı.

Takım Arkadaşı 'Gitme' Dedi

Southgate son olarak Tuncay Şanlı hakkındaki transfer söylentilerine açıklık getirerek, "17 milyon poundun (yaklaşık 40 milyon YTL) altında bir teklifle gelirlerse, Tuncay için masaya bile oturmamız söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Boro forması giyen Emanuel Pogatetz, "Tuncay takımımızın en iyi oyuncularından biri. Chelsea'nin onu istemesi çok doğal. Ama ben kalmasını istiyorum" dedi.

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