Şaşkın ajan

İngiliz terörle mücadele biriminin şefi, aracından inerken gizli bir operasyonun dosyalarını yanlışlıkla fotoğrafçılara gösterince ülkede kıyamet koptu



Arabistanlı Lawrence, James Bond, Sherlock Holmes gibi gerçek veya hayali birçok ajanıyla övünen İngiliz Emniyeti, bu kez fena faka bastı. 7 Temmuz 2005’te 52 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı El Kaide saldırısından sonra her an terör tehdidi ile yaşayan ülkenin en üst düzeydeki terörle mücadele yetkilisi Bob Quick, gizli anti-terör operasyonun ayrıntılarının bulunduğu dosyayı taşırken görüntülenince istifa etmek zorunda kaldı.



Çarşamba günü Başbakan Gordon Brown’a bilgi vermek için Başbakanlık Konutu’na giden Quick, burada otomobilinden inerken gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Ancak, Quick burada çok büyük bir hata yaptı. Çünkü taşıdığı dosya gazetecilere dönüktü. Basın mensupları, sonra bu fotoğrafları gazetelere ve haber ajanslarına geçtiler. Bu fotoğraflar yakından incelenince skandal ortaya çıktı.



Tüm detaylar ortada



“Secret” yani “Gizli” başlıklı dosyada, Operation Pathway adlı bir terör operasyonunun nasıl yapılacağı, 10’u Pakistan göçmeni 11 kişinin tutuklanacağı, polislerin tabanca kullanacakları, katılacakların isimleri gibi birçok ayrıntı vardı. Tüm bu bilgilerin deşifre olduğunu öğrenen İç İstihbarat Dairesi MI5 ve Scotland Yard, fotoğrafların basılmamasını istedi. Ancak fotoğraflar çoktan, birçok uluslararası haber ajansı tarafından dünyaya servis edilmişti.



Bunun üzerine, MI5, operasyonu erkene almak zorunda kaldı ve dün yapılan baskınlarda Manchester kentinde El Kaide militanı olduğu ve saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen 12 kişi tutuklandı. Quick, yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini ve çalışma arkadaşlarının canlarını tehlikeye attığı için özür dileyerek istifa etti.





