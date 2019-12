Şaşırtan iddia

Fenerbahçe’nin İspanyol çalıştırıcısının yönetime verdiği raporda, “Alex düşündüğüm oyuncu tipi değil” dediğini ileri süren gazeteler, Aragones’in orta sahaya daha kaliteli bir isim istediğini belirttiler



İspanyol basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in, kaptan Alex’in takımda kalmasını istemediğini ileri sürdü. Sarı-lacivertli yönetimle görüşen ve takım hakkındaki düşüncelerini ileten İspanyol çalıştırıcının, Brezilyalı oyuncunun ara transferde bile gönderilebileceği yönünde görüş belirttiği iddia edildi.



Gazeteler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve yönetimle yeniden masaya oturmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız hakkında rapor sunan Aragones’in, “Alex, istediğim oyuncu tipi değil” diyerek, sarı-lacivertlilerin kaptanının gitmesine izin verilmesini istediği yazdı. İlk yarıda Brezilyalı oyuncunun performansından ve takıma katkısından memnun kalmayan İspanyol teknik adamın, orta sahaya kaliteli bir ismin transferini istediği de kaydedildi.



Sponsorlar devrede



Fenerbahçeli oyuncunun da geleceğiyle ilgili alınacak kararın bir an önce ortaya çıkması için ülkesine gitmediği ve Türkiye’de kalmayı tercih ettiğine değinildi. Bu arada Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras ile flört ettiği ileri sürülen Alex’in, kulübünden olumsuz bir yanıt alması durumunda bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.



Yeni bir yapılanma içerisine giren Palmeiras’ın, transfer için iki sponsoru Fiat ve Samsung’tan destek alacağı kaydedildi. Buradan gelecek parayla Alex’i takıma kazandırmayı düşünen Brezilya kulübünün, gelecek cevabı beklediği vurgulandı.



Palmeiras’ın ayrıca Edu konusunda da ısrarcı davrandığı ancak Brezilyalı oyuncudan olumsuz yanıt aldığı bildirildi.



Alex’ten açık kapı



Kaptan Alex, imkanların oluşması halinde Türk vatandaşlığına geçebileceğini söyledi. Hilton Exhibition-Convention Center’daki “Lüks Markalar Fuarı”nın açılışına katılan Brezilyalı yıldız, “5 yıldır Türkiye’deyim, bu olabilir ama şu an bilemiyorum. Benim için problem yok. Türkiye’yi çok beğeniyorum. Bunlardan önce benim ekmek param da var. Kontratıma bakmak lazım. Fenerbahçe isterse ben kalırım, imkanlar da oluşursa Türk olurum. 40 yaşında gitmem gerekirse 40 yaşında giderim” diye konuştu. Bu arada Alex ve eşi, açılış öncesinde evlerinden uzun bir beyaz Hummer araç ile Hilton’a getirildi.