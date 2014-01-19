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Dünya

'SAS komandoları, susmam için bana para verdi'

İngiliz eski SAS komandosunun eşi, ‘Prenses Diana'nın ölümünü elit SAS komandoları ayarladı, SAS susmam için bana para verdi’ dedi

19 Ocak 2014 14:00

Paris’te 31 Ağustos 1997 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın ölümünün SAS komandoları tarafından ayarladığını öne süren İngiliz eski SAS, komandosunun eşi ‘SAS komandoları tarafından tehdit edildiğini ve kendisine para verildiğini’ iddia etti.

Yasal nedenlerden dolayı ismi gizli tutulan ve ''Sarah'' takma adıyla anılan genç kadın, kendisini ziyaret eden bir SAS komandosunun, ''Bildiklerini kamuoyuyla paylaşırsan sonun Londra'da sokak ortasında öldürülen İngiliz askeri Lee Rigby gibi olur'' diye tehdit ettiğini anlattı.

Can güvenliği olmadığı için saklanmak zorunda kalan 40 yaşındaki Sarah, Asker N kod adlı eski SAS komandosu eşiyle yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.

Sarah, ''Bana daha önce hiç 500 Sterlin uzatılmamıştı. Parayı almam bildiklerimi unutup, susmam söylendi. SAS komandolarının gerçekleştirdiği Diana operasyonu hakkında sessiz kalmamı istediler. Fakat bu kadar önemli bir konuda sessiz kalamazdım'' dedi.

SAS komandolarının bulunduğunu iddia eden Asker N kod adlı SAS komandosunun laptopunda bulunan Londra'da köprüde geçen otomobillerdekilere atış talimi yapan atıcıların özel fotoğrafı büyük ses getirmişti. Fotoğraf, Paris'te otomobille giderken ölen Prenses Diana'nın otomobiline SAS komandolarının ateş açtıkları şüphesini akla getirmişti.

İngiliz The Mail on Sunday gazetesi 'dedektifler neden Asker N'nin laptopunda keşfettikleri SAS'ın keskin nişancılarının İngiltere'deki bir köprüden geçen otomobillere nişan  alışlarının fotoğrafını inceliyorlar?' sorusunu sordu.

Fotoğrafta Nişancılar Paris'teki kazanın olduğu yolu anımsatan bir yolda talim yapıyorlar. Bu fotoğrafın, eşine "Prenses Diana'nın ölümünü SAS komandoları ayarladı" diyen bir SAS mensubunun laptopunda çıkması kafaları iyice karıştırmıştı.

İngiliz gazeteleri, öldürücü SAS timinin Prenses Diana'nın kazadan kurtulmaması için her şeyi yapmış olabileceğine dikkat çekmiş, paparazzi kıyafetine bürünmüş motosiklet kasklı SAS tetikçilerinin Diana'nın yaşamaması için olay yerinde oldukları iddiasına yer vermişti.

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