-SARVAN: KADIN HAKEMLERE YAPTIRIM YOK İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan, kadın hakemlere yönelik bir yaptırımın bulunmadığını belirtti. Sarvan, Futbol Federasyonu'nun internet sitesine yaptığı açıklamada, kadın hakemlere yasak olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı. Açıklamasında, ''Kadın hakemlerin Spor Toto Süper Lig'de görev almaması, haberde yer aldığı gibi kamuoyu tepkisi düşünülerek alınmış bir karar kesinlikle değildir'' diyen Oğuz Sarvan, şöyle devam etti: ''Merkez Hakem Kurulu olarak tüm hakem atamalarını ve hakemlerin klasmanlarının belirlenmesini, tamamen FIFA tarafından belirlenen kriterlere ve rasyonel verilere göre yapmaktayız. Sezon başında ve sezon içerisinde yapılan MHK testlerinden geçer notu alan hakemler, kadın ya da erkek ayrımı yapmadan klasmanları çerçevesinde görev almaktadır. Kadın hakemlerimiz ile erkek hakemler bir cinsiyet ayrımı olmadan FIFA tarafından belirlenen aynı testlerden geçmektedir. Kadın hakemlerin Spor Toto Süper Lig'de görev alamamasının tek sebebi şimdiye kadar bu testlerde belirlenen kriterlere ulaşamamasıdır. Ancak FIFA kokartlı hakemlerden Seçim Demirel, son 2 sezondur bu testlerden başarı ile geçmiş ve böylece kendisi ile aynı klasmanda bulunan erkek hakemler gibi Bank Asya 1.Lig'de yardımcı hakemlik yapmaktadır. Bu maçlardaki performans ve gözlemci notları, bir üst ligde görev alınmasının yegane kriteridir. Haberde yer alan 'kamuoyundan gelecek olumsuz tepkileri göz önüne alan MHK'nin riske girmek istemediği' ifadeleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.''