Sarvan: Hakemler bu sezon daha başarılı

T24-

Oğuz Sarvan, Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Turkcell Süper Lig'de geride kalan 29 haftanın ardından hakemlerin geçen sezona oranla başarılı olduklarını belirterek, ''Hakem notlarını 29. haftalar itibariyle karşılaştırdık ve bu sene az da olsa bir ilerleme olduğu görülüyor. Hakemleri geçen yıla oranla başarılı buluyoruz. Çünkü geçen seneki kadro bu sene de görev yapıyor. 12 maç daha fazla yönettiler, eğitimleri de geçen seneye göre daha fazla'' ifadelerini kullandı.

Sarvan, geçen sezon 29. hafta sonunda hakem not ortalamasının 8.10 olduğunu, bu sezon ise 8.24'e çıktığını ifade etti.





HAKEM HATALARI DÜNYANIN HER YERİNDE OLUYOR





Oğuz Sarvan, hakem hatalarının dünyanın her yerinde olabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

''Hakem komitelerinin bakış açısı farklı. Hakemi sadece tek hatayla değerlendirmiyorlar. Bunları insan hatası olarak kabul etmek gerekir ve her hatanın arkasında art niyet aramamak gerekir. Hakemlerimiz geçen seneye oranla daha iyi ama henüz istediğimiz düzeyde değiller. Daha iyi seviyelere gelmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve biz kendilerine güveniyoruz.''





HER MAÇA HAKEMİMİZ VAR





Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 18 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maça hakem atamakta zorluk çektikleri yönünde haberlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Sarvan, ''Her maç için hakemimiz var. Derbi maçlar için planlamamızı yapıyoruz. Performanslarına bakıyoruz ve her maç için en azından 1-2 hakem adayımız oluyor'' diye konuştu.

Sarvan, kulüplerin istemediği hakemlerin bulunduğunun belirtilmesi üzerine de, ''Hiçbir şey bizi etkilemez'' dedi.





'BUNLAR BİLMİYOR' DENMESİ BİZİ ÜZÜYOR





26 yıl faal olarak futbol hakemliği yaptığını ifade eden MHK Başkanı Sarvan, şöyle devam etti:

''MHK 9 kişiden oluşuyor, toplam görev süreleri 250 yıl. Böyle birikime sahibiz. Bir takım kişilerin kalkıp (Bunlar bilmiyor) demesi bizi üzüyor. Bu haksız ve insafsız. Hakemlere eğitim verilmediği iddia ediliyor. Sezon başında 10 günlük kamp dönemi geçirdik. Sürekli hakem kampları yapıldı. Maça çıkacak hakemlerin dinç kafayla maça çıkması sağlandı.''





KESİN HÜKME VARAMADIM





Beşiktaş-Trabzonspor maçında penaltı tartışmalarının yaşandığı pozisyonla ilgili olarak sorulan bir soruya da Sarvan, ''Ben televizyondan defalarca izledim, kesin bir hükme varamadım. Bugün (Bünyamin Gezer'den itiraf) diye bir haber var. Kendisiyle konuştum, kimseyle görüşmediğini söyledi'' yanıtını verdi.