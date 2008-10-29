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Politika

Şartlı tahliye sistemini hızlandıracak yasa teklifi

AKP Mersin Milletvekili Zafer Üskül'ün hazırladığı tasarı, hükümlülüğü Yaragıtay tarafınca henüz onaylanmamış olanlara da şartlı tahliye imkan

29 Ekim 2008 02:00

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Zafer Üskül'ün, hazırladığı yasa teklifİyle, hakkında mahkumiyet kararı verilen kişiler, Yargıtay’dan dosyalarının gelmesi beklenmeden şartlı salıverilecekler. Düzenleme ile dava süreci bitmemiş dahi olsa bir mahkum, şartlı salıverme hakkına sahip olmuşsa, bu haktan yararlanacak.


Geçen yasama yılında hazırlınan ancak, "af" niteği taşıyor şeklindeki eleştireler nedeniyle rafa kaldırılmıştı. AKP'li Üskül tekifini bu yasama yılında yeniden Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifiyle; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu”nda değişiklik öngörüyor.

Düzenleme ile dava süreci bitmemiş dahi olsa bir mahkum, şartlı salıverme hakkına sahip olmuşsa, bu haktan yararlanmasına imkan sağlanıyor.
Tek maddelik yasa teklifinin gerekçesinde, duruşmaları tutuklu olarak devam eden veya hükümle birlikte tutuklanan sanıkların, şartla salıverilme hükümlerinden yararlanamadığına dikkat çekildi. Bu durumun Anayasa’da yer alan "hukuk devleti", "insan haklarına saygı", "eşitlik", "adil yargılanma hakkı" ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilen gerekçede, Ceza İnfaz Kanununa göre, şartla salıvermeden yararlanmanın belli koşulları olduğu belirtildi.

Üskül hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde; “Hükümlü olması, iyi hal ve benzeri koşulları var. Ancak bir kişi hükümlü duruma gelmemişse, hükümlülüğü konusunda Yargıtay karar vermemişse şartla salıvermeden yararlanamıyor. Bu haksızlığa ve eşitsizliğe yol açıyor. Düzenleme ile dava süreci bitmemiş dahi olsa bir mahkum, şartlı salıverme hakkına sahip olmuşsa, bu haktan yararlanacak” görüşlerine yer verdi.

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