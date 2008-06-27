Sarsıcı petrol krizleri

Uluslararası Enerji Ajansı Nabuo Tanaka, bu ay (Haziran 2008) başında, ''dünyanın üçüncü büyük enerji krizinde olduğunu'' söyledi ve petrol talebinin kesilmesi için ''enerji devrimi'' çağrısı yaptı.



Önceki petrol krizlerine siyasi kargaşa ve savaşın yol açtığı arzdaki keskin düşüş neden olurken, bu kez gelişmekte olan Asya ülkeleri ve Ortadoğu ekonomilerinin petrole olan talep patlaması fiyatları yükseltti.



Dünya ekonomilerini sarsan petrol şokları şöyle:



1973



İlk petrol şokuna, Arap-İsrail savaşında İsrail'in destekçilerini, özellikle ABD, Japonya, Hollanda, Portekiz ve Güney Afrika'yı doğrudan etkileyen Arapların petrol ambargosu yol açtı.

Bu ambargoyla petrol fiyatı 4 misli artarak 12 doları buldu. Artan enflasyon diğer sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerini etkiledi. Kriz, farklı yakıtların araştırılmasını ve kullanımını teşvik etti.



1979



İran İslam Devrimi'nden sonra ortaya çıkan ikinci petrol şoku, özellikle dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de çok şiddetli hissedildi. İran'dan bütün petrol ihracatı durdu, toplam petrol arzı yaklaşık yüzde 5 azaldı ve fiyat yüzde 150 yükseldi. Ortalama petrol fiyatı 1979 yılında 32 dolara dayandı.



1980



İran-Irak Savaşı: İki önemli petrol ihracatçısı ülke arasındaki savaş nedeniyle başlangıçta petrol piyasasında günlük petrol üretimi 4 milyon varil ya da dünya petrol talebinin yüzde 8'i kadar azaldı. 1980 yılında petrolün varil fiyatı yaklaşık 37 dolar oldu.



- Uluslararası petrol şirketleri 1979'dan sonra önemli yatırımlar yaptı ve Suudi Arabistan tam ölçek arz krizinin önüne geçilmesine yardımcı olmak için üretimini artırdı.



- Bu iki petrol krizinden sonra aşırı üretim petrol piyasasında arz fazlasına yol açtı, durgunluk talebi azalttı ve fiyatlar çöktü.



- Petrolünün yüzde 90'ını Ortadoğu'dan alan Japonya, akaryakıt verimliliğine dayalı otomotiv endüstrisini geliştirdi, elektronik ve robot teknolojisi gibi teknolojik olarak ilerlemiş sanayiler üzerine yoğunlaştı.



2008



Petrol fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 40 artmasıyla, ham petrolün efektif para maliyetinin şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkması, üçüncü petrol şoku olduğu yönündeki fikirlerin tartışılmasına neden oldu.



Asya'da yeni sanayileşmiş ülkelerde petrole olan talep, bu ülkelerde akaryakıt yardımları kısılsa bile güçlü olmaya devam etti.



Son üç ayda Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Endonezya, Bangladeş, Vietnam ve Singapur'da benzin fiyatları yüzde 10'dan fazla zamlandı.



Petrol fiyatlarındaki artış, bu ülkelerde enflasyonist baskıya yol açarken asıl tehlike, büyümesi düşük olan ülkeler için söz konusu oldu.



Çiftçiler, balıkçılar ve nakliyeciler artan petrol ve gıda fiyatlarından yakınırken, İspanya, Fransa, Yunanistan, İsrail ve Nepal'ın da arasında bulunduğu bazı ülkelerde göstericiler sokaklara çıktı.



Brent ve ABD hafif ham petrolü gün içinde rekor tazelemeye devam ediyor. En son gelen rakamlar ise ABD ham petrolü 142.26 dolar ve Brent petrol 142.13 dolar.